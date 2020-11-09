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Главная Новости Мир Ближний Восток Горящий метеорит упал в Ливане и вызвал пожар (ВИДЕО)
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Горящий метеорит упал в Ливане и вызвал пожар (ВИДЕО)

Это событие может быть связано с метеорным потоком Леониды

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Жители провинции Аккар, на севере Ливана, стали свидетелями странного явления.  Они увидели в небе огненный шар, который упал на фермерскую плантацию и вызвал крупный пожар. Удалось заснять видео падения крупного метеорита.

Горящий метеорит упал в Ливане и вызвал пожар (ВИДЕО)

метеорит (фото из открытых источников)

На кадрах видно, как небесное огненное тело сферической формы несется быстро к земле и спустя пару секунд начинает угасать. После того как метеорит упал, на плантации фермеров начался крупный пожар. 

Ливанский астрофизик Сирины Нехме прокомментировал явление, отметив, что падение метеорита может быть связано с потоком Леониды. Это один из самых быстрых потоков, ведь скорость движения его частиц на влете в земную атмосферу составляет 71 км/с. Он может наблюдаться каждый год, как правило, в ноябре. Ежегодно такой поток приносит с собою 12-13 тонн частиц. 

Напомним, исследователи NASA обнаружили, что метеориты, которые врезались в Землю миллиарды лет назад, содержат сахар. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, во фрагменте метеорита, который упал зимой 2018 года в штате Онтарио (США) ученые обнаружили следы внеземной цивилизации.


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Источник: http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/121894/Fiery-meteor-falls-in-Akkar
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