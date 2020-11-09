Горящий метеорит упал в Ливане и вызвал пожар (ВИДЕО)

Язык
BTC/USD
15474.06
ETH/USD
451.96
LTC/USD
61.12
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
Жители провинции Аккар, на севере Ливана, стали свидетелями странного явления. Они увидели в небе огненный шар, который упал на фермерскую плантацию и вызвал крупный пожар. Удалось заснять видео падения крупного метеорита.
метеорит (фото из открытых источников)
На кадрах видно, как небесное огненное тело сферической формы несется быстро к земле и спустя пару секунд начинает угасать. После того как метеорит упал, на плантации фермеров начался крупный пожар.
Ливанский астрофизик Сирины Нехме прокомментировал явление, отметив, что падение метеорита может быть связано с потоком Леониды. Это один из самых быстрых потоков, ведь скорость движения его частиц на влете в земную атмосферу составляет 71 км/с. Он может наблюдаться каждый год, как правило, в ноябре. Ежегодно такой поток приносит с собою 12-13 тонн частиц.
Напомним, исследователи NASA обнаружили, что метеориты, которые врезались в Землю миллиарды лет назад, содержат сахар.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, во фрагменте метеорита, который упал зимой 2018 года в штате Онтарио (США) ученые обнаружили следы внеземной цивилизации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости