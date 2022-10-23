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Хакеры опубликовали документы об иранской ядерной программе

Обнародованы документы иранской ядерной программы.

сегодня, 08:56
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Автор:

Slava Kot

Группа иранских хакеров Black Reward сообщила, что сломала электронную почту иранской компании ядерной программы. Утечка произошла после окончания ультиматума хакеров к власти Ирана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на израильское издание The Jerusalem Post.

Хакеры опубликовали документы об иранской ядерной программе

Хакеры опубликовали документы об иранской ядерной программе. Фото с открытых источников

Иранские хакеры Black Reward заявили 21 октября, что получили доступ к иранской ядерной программе. Black Reward объявили, что обнародуют данные документов, если правительство Ирана и дальше будет продолжать давление на митингующих, а также не выпустит всех политических заключенных. Иранские власти проигнорировали сообщения хакеров, а те в свою очередь выполнили обещание и через 24 часа "слили" 50 ГБ данных в сеть.

В документах есть записи о контрактах Иранской ядерной программы с национальными и международными компаниями, также присутствуют данные о сотрудниках и специалистах, работавших над проектом. Кроме того, в документ попали визы и паспортные данные российских инженеров, работавших и консультировавших иранцев на Бушерской АЭС.

Протесты в Исламской Республике начались после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией морали Ирана. После этого девушка попала в СИЗО, где и погибла. Это событие стало началом больших подвижек в обществе Ирана и катализатором к выходу на улицу иранских граждан.

По данным правозащитных организаций, силовики убили по меньшей мере 122 человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти Махсы Амини и о том, почему в Иране начались протесты.

Также "Комментарии" писали об уничтожении 10 находившихся в Крыму иранских инструкторов и обучавших российских военных пользоваться дронами-камикадзе.



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Источник: https://www.jpost.com/
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