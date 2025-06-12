ХАМАС напал на сотрудников гуманитарной миссии: есть убитые

В конце мая Gaza Humanitarian Foundation (GHF) создал центры распределения гуманитарной помощи среди жителей сектора Газа, после чего началась выдача пищи. 11 июня террористы ХАМАС напали на сотрудников фонда и убили пятерых из них. GHF также сообщил о многочисленных раненых. Кроме того, в организации опасаются, что некоторые сотрудники взяты в заложники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD .

Сектор Газа

Фонд так описал: группа из более двух десятков его сотрудников направлялась в пункт распределения гуманитарной помощи, но около 22 часов их автобус был "жестоко атакован" ХАМАС.

"Мы призываем международное сообщество немедленно осудить ХАМАС за это необоснованное нападение и угрозы нашим сотрудникам, которые просто пытаются поставлять палестинскому населению продукты питания", — заявил GHF.

Поддерживаемый Израилем и США фонд начал свою деятельность в секторе Газа после трехмесячной блокады гуманитарных поставок. Эта миссия задумана как альтернатива помощи ООН, которая распределялась через ХАМАС (что позволяло террористам контролировать население). ХАМАС, в свою очередь, недоволен этой ситуацией и угрожает как GHF, так и тем, кто решится принять в фонд еду.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что израильские военные поднялись на борт судна Madleen с экоактивисткой Гретой Тунберг и пропалестинскими активистами, которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа.

"В настоящее время Madleen подвергается нападению в международных водах. Квадрокоптеры окружают судно, распыляя на него белое раздражающее вещество. Связь заглушена, а по радио воспроизводятся тревожные звуки", — говорится в телеграмм-канале организации "Флотилия свободы", которая управляет судном. "Связь с Madleen потеряна", — сообщили в организации ранее.

Как отмечала служба BBC, вместе с 22-летней Тунберг на борту судна Madleen, вышедшего в минувшее воскресенье из Сицилии, находятся еще одиннадцать активистов. Они собирались прорвать морскую блокаду Газы, введенную Израилем, и доставить в анклав гуманитарную помощь. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал указание Армии обороны Израиля не допустить судно к берегу и принять для этого "все необходимые меры".