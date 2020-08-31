ХАМАС объявил о прекращении военных действий с Израилем

Сегодня вечером палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о достижении соглашении с Израилем о прекращении эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает издание Thе Jerusalem Post.

Как заявила палестинская сторона, соглашение было достигнуто при посредничестве Катара. Представители службы безопасности Израиля подтвердили это сообщение.

Отмечается, что обострение вооруженной обстановки между двумя национальными силами произошло в августе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в начале текущего года между Израилем и ХАМАСом начались серьезные столкновения.

"В секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа", – говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Кроме того, сообщалось, что израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по заводу, который занимается производством оружия.





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