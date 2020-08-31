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ХАМАС объявил о прекращении военных действий с Израилем

Приостановка эскалации вооруженного конфликта между исламским формированием и израильской армией достигнута благодаря вмешаетльству Катара

сегодня, 22:34
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня вечером палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о достижении соглашении с Израилем о прекращении эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает издание  Thе Jerusalem Post.

Как заявила палестинская сторона, соглашение было достигнуто при посредничестве Катара. Представители службы безопасности Израиля подтвердили это сообщение.

ХАМАС объявил о прекращении военных действий с Израилем

Отмечается, что обострение вооруженной обстановки между двумя национальными силами произошло в августе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в начале текущего года между Израилем и ХАМАСом начались серьезные столкновения.

"В секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа", – говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Кроме того, сообщалось, что израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по заводу, который занимается производством оружия.



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