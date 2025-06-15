Иран готов заключить соглашение, чтобы закончить войну: какое условие

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран прекратит военные действия против Израиля, если тот прекратит агрессию против Исламской Республики. По его словам, Иран готов заключить ядерное соглашение с США, чтобы завершить войну против Израиля.

Иран готов к ядерному соглашению с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил готовность к ядерному соглашению с США.

"Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия", — сказал Арагчи и добавил, что Иран прекратит атаковать Израиль, если тот также остановит свои военные действия.

Также иранский министр отреагировал на заявления Трампа, что США не участвовали в израильских атаках по Исламской Республике. По словам Арагчи, Иран не верит словам президента США и ожидает, что "Трамп продемонстрирует свои благие намерения осудив нападения Израиля на наши мирные ядерные объекты".

Несмотря на заявления Аббаса Арагчи, представитель комиссии по национальной безопасности парламента страны Эбрахим Резаи призвал Иран выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. В то же время Минобороны Израиля заявило о планах продолжить атаковать Иран для истощения его ядерного потенциала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль призвал США вступить в войну против Ирана и назвал конечную цель военных действий, заключающуюся в уничтожении ядерной программы Тегерана.

Также "Комментарии" писали, что Израиль сообщил о возможности ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Народная депутат Марьяна Безуглая указала на преимущества таких действий, отметив, что это открывает возможность Украины убить Путина.