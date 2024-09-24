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Иран идет на разрыв с Россией: действительно ли Тегеран совершает разворот на Запад

В Иране заявили, что хотят наладить отношения с Западом и не поддерживают вторжение РФ в Украину

сегодня, 10:33
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Ткачик Олеся

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его государство никогда не поддерживало российское вторжение в Украину и отрицало поставки баллистических ракет Москве. Тем не менее, эти заявления являются очередной попыткой Тегерана скрыть правду, заявил в эфире 24 канала политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, Иран традиционно отрицает свое сотрудничество с Россией. Если президент Пезешкиан говорит правду, Иран в ближайшие месяцы должен сделать шаги к сближению с Западом.

Иран идет на разрыв с Россией: действительно ли Тегеран совершает разворот на Запад

Иран и РФ

По словам Городницкого, Иран постоянно отвергает обвинения в поставках любых вооружений, в том числе дронов, которые он передает России уже более двух лет. Этот факт давно подтвержден международными спецслужбами.

"Тегеран уже привык называть черное белым и наоборот", — отмечает эксперт.

Он также отметил, что настоящей дружбы между Ираном и Россией никогда не было, однако их взаимодействие очевидно. Политические заявления Тегерана, по его словам, это лишь фикция, и им никто не верит, что подтверждается агрессивной реакцией международной дипломатии.

Эксперт убежден, что Иран пытается создать впечатление демократического государства, действующего в координации с международными организациями. Однако, по его мнению, это лишь видимость, которую понимают даже сами иранцы.

"Руководство Ирана действует очень двулико. Верить их словам — это не уважать себя", — подчеркнул Городницкий.

Если же предположить, что эти заявления Пезешкиана имеют серьезные намерения, то Иран должен начать сокращение своей ядерной программы и прекратить поставки оружия России.

По мнению эксперта, если в течение нескольких месяцев не произойдет никаких конкретных действий по сближению с Западом, это означает, что заявления Ирана были очередной пустой риторикой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна стремится к переговорам с Западом по войне в Украине. Кроме того Пазешкиан добавил, что Тегеран не поддерживал агрессию России против Украины.




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Источник: https://24tv.ua/iran-zayaviv-shho-ne-pidtrimuye-rosiyske-vtorgnennya-ukrayinu_n2647944
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