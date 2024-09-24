Иран идет на разрыв с Россией: действительно ли Тегеран совершает разворот на Запад

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Ткачик Олеся
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его государство никогда не поддерживало российское вторжение в Украину и отрицало поставки баллистических ракет Москве. Тем не менее, эти заявления являются очередной попыткой Тегерана скрыть правду, заявил в эфире 24 канала политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, Иран традиционно отрицает свое сотрудничество с Россией. Если президент Пезешкиан говорит правду, Иран в ближайшие месяцы должен сделать шаги к сближению с Западом.
Иран и РФ
По словам Городницкого, Иран постоянно отвергает обвинения в поставках любых вооружений, в том числе дронов, которые он передает России уже более двух лет. Этот факт давно подтвержден международными спецслужбами.
Он также отметил, что настоящей дружбы между Ираном и Россией никогда не было, однако их взаимодействие очевидно. Политические заявления Тегерана, по его словам, это лишь фикция, и им никто не верит, что подтверждается агрессивной реакцией международной дипломатии.
Эксперт убежден, что Иран пытается создать впечатление демократического государства, действующего в координации с международными организациями. Однако, по его мнению, это лишь видимость, которую понимают даже сами иранцы.
Если же предположить, что эти заявления Пезешкиана имеют серьезные намерения, то Иран должен начать сокращение своей ядерной программы и прекратить поставки оружия России.
По мнению эксперта, если в течение нескольких месяцев не произойдет никаких конкретных действий по сближению с Западом, это означает, что заявления Ирана были очередной пустой риторикой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна стремится к переговорам с Западом по войне в Украине. Кроме того Пазешкиан добавил, что Тегеран не поддерживал агрессию России против Украины.
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