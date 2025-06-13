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Иран не будет участвовать в ядерных переговорах с США

Иран не будет вести переговоры с США

сегодня, 10:34
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Недилько Ксения

Иран объявил в эфире государственного телевидения, что не будет участвовать в переговорах с Соединенными Штатами по ядерной программе, запланированных на воскресенье, или в каких-либо переговорах к дальнейшему сообщению. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Иран не будет участвовать в ядерных переговорах с США

Иллюстративное фото

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану бомбардировками, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде ответил Трампу и пригрозил, что его страна ударит по американским военным базам.

Азиз Насирзаде во время разговора с журналистами заявил, что в случае провала ядерного соглашения и конфликта с Соединенными Штатами, Иран совершит атаку по военным базам США в регионе.

Переговоры между США и Ираном по ядерному соглашению должны были состояться на этой неделе. Однако Трамп сообщал, что они запланированы на четверг 12 июня, в то время как иранская сторона указывала на воскресенье 15 июня в Омане. Ожидалось, что Иран предоставит встречное предложение на предыдущее предложение США по ядерному соглашению, которое он ранее отклонил. Во вторник, реагируя на это, Дональд Трамп заявил, что Иран становится "гораздо более агрессивным" в ядерных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что Израиль сегодня ночью начал военную операцию против Ирана. Были нанесены удары по нескольким городам Ирана, направленные на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана. В ЦАХАЛ уже опубликовали список имен, ликвидированных в первые часы военной операции.                                                                                                         



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