Иран объявил Трампа "врагом Бога": что призвали сделать с президентом США

Аятолла Нури Хамедани заявил, что президент США Дональд Трамп совершил нападение на ислам, когда заявил о возможности ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам Хамедани, Трамп должен получить "сокрушительный ответ" от исламского народа Ирана.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Аятолла Нури Хамедани заявил, что Дональд Трамп в своем списке "черных" дел имеет только агрессию, грабежи и убийства. По словам аятоллы, президент США поддерживает "сионистский режим" и сделал нелепое заявление о возможности убить аятоллу Али Хаменеи.

"Мы заявляем, что любое нападение на шиитскую марджу и лидера исламской уммы считается нападением на столб ислама, а также на жизнь всех мусульман, и получит жесткий и сокрушительный ответ от верного народа исламского Ирана и всех искателей свободы мира", — заявил аятолла.

По словам Хамедани, действия "террористического правительства США" и его "удручающие правители" не смогут уничтожить волю Ирана, а лишь объединят его в общих целях.

Кроме Хамедани также с критикой Трампа выступил аятолла Макарем Ширази. Он издал фетву, в которой заявил, что каждый, кто угрожает верховному лидеру Ирана автоматически считается "врагом Бога". Как объяснил аятолла, ссылаясь на исламские учения, против таких людей, как Трамп, необходимо бороться.

Напомним, что Трамп несколько раз заявлял о возможности ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, чтобы сменить режим в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что верховный лидер Ирана сделал первое заявление после прекращения огня и пригрозил США.

Также "Комментарии" писали, что Израиль шпионил за ядерными объектами Ирана около 15 лет.