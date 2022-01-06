Иран отказался от переговоров о компенсациях семьям жертв крушения самолета МАУ

Иран прекратил переговоры с международной группой, созданной после крушения Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, по выплате компенсаций. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Иран (фото из открытых источников)

"Совсем недавно Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но к большому сожалению, 27 декабря нами был получен однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с Международной группой", – говорится в сообщении.

Международная группа пришла к выводу, что все дальнейшие попытки убедить Иран начать переговоры бесполезны, поэтому в дальнейшем этот вопрос будет решаться "в соответствии с нормами международного права". Группа выразила единство в своем обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, приведших к незаконному сбиванию рейса PS752.

Напомним, Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" сообщила о нежелании Ирана обсудить выплату компенсаций семьям погибших. Участники Группы собираются предпринимать меры, если иранская сторона и иранские чиновники не будут идти на контакт. Тегеран до сих пор не предоставил Киеву исчерпывающих ответов на вопросы касательно обстоятельств крушения самолета. "Комментарии" разбирались, каким образом Украине и другим странам, граждане которых погибли на борту рейса PS752, привлечь к ответственности Иран и добиться выплаты справедливой компенсации.

Стоит отметить, что рейс "Международных авиалиний Украины" из Тегерана в Борисполь совпал с военно-политическим кризисом в отношениях Ирана и США. После того, как в начале января 2020 года американские военные ликвидировали ракетным ударом из беспилотника командующего иранским спецназом "Эль-Кудс" генерала Кассема Сулеймани в аэропорту Багдада, иранцы в отместку нанесли ракетный удар по военным объектам США на территории соседнего Ирака. Ожидая ответных ударов, военнослужащие "Корпуса стражей исламской революции" находились в полной боевой готовности и по ошибке сбили из зенитно-ракетного комплекса украинский самолет 8 января 2020 года, перепутав с американской ракетой.

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