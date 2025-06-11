Иран отреагировал на заявления Трампа: пригрозил атаковать военные базы США

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану бомбардировками, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде ответил Трампу и пригрозил, что его страна ударит по американским военным базам.

Азиз Насирзаде. Фото из открытых источников

Азиз Насирзаде во время разговора с журналистами заявил, что в случае провала ядерного соглашения и конфликта с Соединенными Штатами, Иран совершит атаку по военным базам США в регионе.

"Некоторые должностные лица с другой стороны угрожают конфликтом, если переговоры не увенчаются успехом. Если нам навяжут конфликт, потери с другой стороны будут больше, и США будут вынуждены покинуть регион. Мы нанесем удары по всем американским базам в регионе", — сказал Насирзаде.

Кроме того, иранский министр обороны отметил, что Тегеран в начале июня провел испытание ракеты с боеголовкой весом 2 тонны.

Переговоры между США и Ираном по ядерному соглашению состоятся на этой неделе. Однако Трамп сообщал, что они запланированы на четверг 12 июня, в то время как иранская сторона указывает на воскресенье 15 июня в Омане.

Ожидается, что Иран предоставит встречное предложение на предыдущее предложение США по ядерному соглашению, которое он ранее отклонил. Во вторник, реагируя на это, Дональд Трамп заявил, что Иран становится "гораздо более агрессивным" в ядерных переговорах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп снова сдает назад. На какой шаг против Ирана так и не отважился президент США.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО назвали 3 страны, активно помогающие России. В списке оказались Иран, КНДР и Китай.