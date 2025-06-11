Иран отреагировал на заявления Трампа: пригрозил атаковать военные базы США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану бомбардировками, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде ответил Трампу и пригрозил, что его страна ударит по американским военным базам.
Азиз Насирзаде. Фото из открытых источников
Азиз Насирзаде во время разговора с журналистами заявил, что в случае провала ядерного соглашения и конфликта с Соединенными Штатами, Иран совершит атаку по военным базам США в регионе.
Кроме того, иранский министр обороны отметил, что Тегеран в начале июня провел испытание ракеты с боеголовкой весом 2 тонны.
Переговоры между США и Ираном по ядерному соглашению состоятся на этой неделе. Однако Трамп сообщал, что они запланированы на четверг 12 июня, в то время как иранская сторона указывает на воскресенье 15 июня в Омане.
Ожидается, что Иран предоставит встречное предложение на предыдущее предложение США по ядерному соглашению, которое он ранее отклонил. Во вторник, реагируя на это, Дональд Трамп заявил, что Иран становится "гораздо более агрессивным" в ядерных переговорах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп снова сдает назад. На какой шаг против Ирана так и не отважился президент США.
Также "Комментарии" писали, что в НАТО назвали 3 страны, активно помогающие России. В списке оказались Иран, КНДР и Китай.
Новости