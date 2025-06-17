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Иран подло перенял опыт РФ во время массированной атаки на Израиль: что известно

Тегеран может применить наработанную Россией тактику атак для более точных и опасных ударов по Израилю.

сегодня, 18:20
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Клименко Елена

Иран начал использовать тактику ракетно-дроновых атак, которую активно применяет Россия против Украины, для ударов по Израилю. Как заявил военный эксперт Владислав Селезнев, эти атаки осуществляются низко над землей и с высокой плотностью, что усложняет работу противовоздушной обороны. Тегеран, по его словам, перенимает опыт Москвы, что делает его удары более опасными и точными.

Иран подло перенял опыт РФ во время массированной атаки на Израиль: что известно

Фото: из открытых источников

"Ракетно-дроновые атаки Ирана имеют очевидные параллели с тактикой путинского режима. Мы видим копирование методов ведения террора, которые Россия применяет против мирного населения Украины", — подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что РФ продолжит ракетно-дроновые удары, поскольку имеет значительные запасы вооружения. Враг действует волнами — от десятков до более 200 дронов в сутки — концентрируя атаки на отдельных регионах, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО.

Селезнев напомнил, что эти удары имеют катастрофические последствия для гражданского населения. Во время последней атаки на Киев погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 100 получили ранения.

По его словам, российские дроны часто оснащены усиленными боевыми частями, что повышает их разрушительную силу. Он также добавил, что РФ наращивает производство ударных беспилотников благодаря поддержке третьих стран.

Как уже писал портал "Комментарии", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи может быть одним из вариантов окончания войны против Ирана. По его словам, Израиль сделает все, что нужно против агрессии "сил зла".



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