Иран пригрозил сбросить ядерную бомбу на Израиль: что известно

Член Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаей заявил, что Израилю грозит ядерная бомба, если израильские войска применят ядерное оружие против Ирана. Несмотря на то, что Иран не владеет ядерным оружием, Резаея утверждает, что его может использовать Пакистан против Израиля.

Иран угрожает ядерным ударом по Израилю. Фото из открытых источников

Офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаей во время интервью на иранском государственном телевидении предположил, что Израиль может пострадать от ядерного удара.

"Пакистан заявил Ирану: Если Израиль сбросит ядерную бомбу на Тегеран, мы сбросим ядерную бомбу на них", — сказал член Мохсен Резаей.

По его словам, Пакистан пообещал "стоять за Иран" и призвал мусульманский мир к объединению. Кроме того, Резаей добавил, что Тегеран имеет скрытые возможности, которые еще не раскрыты миру.

Несмотря на заявления члена Совета национальной безопасности Ирана, Пакистан опроверг слова Мохсена Резаеи о готовности использовать собственное ядерное оружие в случае ядерного удара Израиля по Ирану.

Согласно данным ICAN, Израиль и Пакистан входят в девять стран, владеющих ядерным оружием. Израиль заявляет, что начал активные военные действия против Ирана, чтобы разрушить его ядерную программу. В обеих странах зарегистрировано около 248 смертей, в том числе Иране — 230 и Израиле — 18.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп с угрозами отреагировал после израильской атаки по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шериф назвал себя "презервативом", комментируя войну между Ираном и Израилем.