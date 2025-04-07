Иран решил жестко ответить на требования США: на какой шаг решился

Официальный Тегеран отбросил требования США о прямых переговорах по поводу своей ядерной программы и привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters, со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

Противостояние Ирана и США. Фото из открытых источников

По информации Reuters, Иран не стал серьезно относиться к требованиям президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров по ядерной программе. для того, чтобы показать свое настоящее отношение к предложению Вашингтона Тегеран выразил готовность продолжить косвенные консультации через Оман, который служит традиционным каналом для обмена сообщениями между соперниками.

По словам анонимного иранского чиновника, косвенные переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона по политическому урегулированию с Тегераном. Однако он предупредил, что этот путь может быть "каменистым", и начать переговоры можно будет только при условии, если США поддержат иранские месседжи.

"Иран направил предупреждения своим соседям: Ираку, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Турции и Бахрейну, что любая поддержка США в возможном военном нападении на Иран, включая использование их воздушного пространства или территории для размещения американских военных, будет расценена как акт враждебности", – говорится в сообщении.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал приказ привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности, подчеркнул чиновник.

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