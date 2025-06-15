Иран снова атаковал Израиль: количество жертв возросло

Иран нанес очередной массированный удар по Израилю, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, еще более 90 получили ранения. В ответ Израиль нанес серию авиаударов по объектам в Тегеране, которые, по утверждению армии, связаны с иранской ядерной программой.

Атака Ирана по Израилю. Фото из открытых источников

По сообщениям агентства AFP и газеты Haaretz, в ночь на 15 июня сирены воздушной тревоги раздавались в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах Израиля. Миллионы жителей страны вынуждены были прятаться в укрытиях во время обстрелов. Иран запустил ракеты и беспилотники, нанесшие удары как по военным, так и по гражданским объектам.

В частности, один из снарядов попал в двухэтажный жилой дом в городе Тамра, где погибла женщина, а 13 человек получили ранения. Впоследствии количество погибших в Израиле выросло до пяти.

Израильские службы сообщают о многочисленных повреждениях зданий и пожаре. Пожарная служба работает для ликвидации последствий ударов.

Израильские военные подтвердили, что ночью также была проведена масштабная серия авиаударов по объектам в Иране. Основной мишенью стали объекты Министерства обороны Ирана и другие сооружения, связанные с ядерной программой Тегерана. Иранское агентство Tasnim подтвердило, что один из ударов нанес "незначительные повреждения" зданию Министерства обороны в столице. Кроме того, Министерство нефти Ирана сообщило о разрушении двух складов топлива вблизи Тегерана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран дерзко ответил на упреки Трампа после новых ударов по Израилю.

Также "Комментарии" писали, что известная украинская певица попала под обстрел в Израиле.