logo

BTC/USD

99360.56

ETH/USD

3989.71

LTC/USD

137.64

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Иран вывел в космос свой тяжелый груз: есть ли военная угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран вывел в космос свой тяжелый груз: есть ли военная угроза

Иран установил национальный рекорд

6 декабря 2024, 15:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Иран успешно запустил тяжелый груз в истории своей космической программы. Ракета-носитель Simorgh вывела на орбиту переходящий модуль Samān-1 вместе со спутником CubeSat и опытным оборудованием. Об этом сообщает Reuters.

Иран вывел в космос свой тяжелый груз: есть ли военная угроза

Запуск ракеты Simorgh. Фото: iranian defence ministry

Иранские государственные СМИ сообщают, что при запуске был установлен новый национальный рекорд. Ракета Simorgh вывела груз весом 300 кг на эллиптическую орбиту с высотой от 300 до 410 км. Эта ракета представляет собой двухступенчатую систему с жидким топливом, разработанную Министерством обороны Ирана.

В январе Иран уже демонстрировал свои достижения в космической отрасли, одновременно запустив три спутника. Теперь страна продолжает расширять свои возможности, в частности, по работе с тяжелой полезной нагрузкой, что может найти применение не только в научных исследованиях, но и в военных целях.

Этот запуск состоялся на фоне обвинений США и Европы в передаче Ираном баллистических ракет России для войны в Украине. Однако в Иране продолжают подчеркивать мирный характер космической программы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Иране освободили известного рэпера Тумаджа Салехи, который стал символом сопротивления против теократического режима страны. Он провел в тюрьме больше года, после чего был выпущен на свободу. Его задержание и приговор к смертной казни вызвали широкий резонанс в обществе, став частью движения за свободу и права человека в Иране.

Кроме того, страна-агрессор 18 ноября передала Ирану первые два самолета Су-35 . Это произошло во время церемонии, состоявшейся на территории авиазавода в Комсомольске-на-Амуре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-launches-advanced-module-deploy-satellites-higher-altitudes-media-say-2024-12-06/
Теги:

Новости

Все новости