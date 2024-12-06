Иран успешно запустил тяжелый груз в истории своей космической программы. Ракета-носитель Simorgh вывела на орбиту переходящий модуль Samān-1 вместе со спутником CubeSat и опытным оборудованием. Об этом сообщает Reuters.

Запуск ракеты Simorgh. Фото: iranian defence ministry

Иранские государственные СМИ сообщают, что при запуске был установлен новый национальный рекорд. Ракета Simorgh вывела груз весом 300 кг на эллиптическую орбиту с высотой от 300 до 410 км. Эта ракета представляет собой двухступенчатую систему с жидким топливом, разработанную Министерством обороны Ирана.

В январе Иран уже демонстрировал свои достижения в космической отрасли, одновременно запустив три спутника. Теперь страна продолжает расширять свои возможности, в частности, по работе с тяжелой полезной нагрузкой, что может найти применение не только в научных исследованиях, но и в военных целях.

Этот запуск состоялся на фоне обвинений США и Европы в передаче Ираном баллистических ракет России для войны в Украине. Однако в Иране продолжают подчеркивать мирный характер космической программы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Иране освободили известного рэпера Тумаджа Салехи, который стал символом сопротивления против теократического режима страны. Он провел в тюрьме больше года, после чего был выпущен на свободу. Его задержание и приговор к смертной казни вызвали широкий резонанс в обществе, став частью движения за свободу и права человека в Иране.

Кроме того, страна-агрессор 18 ноября передала Ирану первые два самолета Су-35 . Это произошло во время церемонии, состоявшейся на территории авиазавода в Комсомольске-на-Амуре.