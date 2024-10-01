Иран запустил ракеты в сторону Израиля: начнется ли новая война (ВИДЕО)

Вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) и The Jerusalem Post .

Иран запустил ракеты в сторону Израиля (фото из открытых источников)

ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

"Призываем население следовать указаниям командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное место и оставаться там до последующих указаний", — говорится в сообщении.



Система противовоздушной обороны Израиля, по словам военных, полностью готова и перехватывает ракеты там, где это необходимо. Однако в Тель-Авиве все же были зафиксированы взрывы, что свидетельствует о вероятном поражении части ракет.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил, что все израильские гражданские лица находятся в бомбоубежищах и отметил важность соблюдения указаний командования тыла. Он подчеркнул, что военные внимательно следят за ситуацией и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

"Мы серьезно следим за угрозой. Мы просим общественность следовать указаниям командования тыла. Огонь со стороны Ирана может быть широкомасштабным", — заявил спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что и израильские войска начали в ночь с 30 сентября на 1 октября к наземным рейдам на юге Ливана в рамках операции против сил организации "Хезболла". Она называется "Северные стрелы". Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).





