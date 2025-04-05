Израиль атаковал сектор Газа: первые подробности

Армия обороны Израиля возобновила наземные операции на севере сектора Газа и нанесла авиаудары по южному городу Хан-Юнис в рамках возобновившейся военной кампании, целью которой является давление на ХАМАС.

Израиль возобновил войну. Фото из открытых источников

Сообщается, что в результате израильского авиаудара по Хан-Юнису погибли не менее 25 человек. Сейчас продолжаются поиски выживших.

Армия обороны Израиля заявила, что целями были центры управления ХАМАС.

С момента возобновления военных действий в Газе 18 марта общее число погибших палестинцев превысило 1250 человек, в том числе по меньшей мере 100 человек стали жертвами авиаударов по трем школам, превращенным в приюты.

Кроме того, по данным ООН, 280 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома или убежища после того, как Израиль решил отказаться от двухмесячного перемирия с ХАМАСом, прекратив поставки помощи и топлива. С тех пор сухопутные войска снова вошли в самый южный город сектора Рафах и коридор Нецарима. ЦАХАЛ подтвердил продвижение в Шуджае, северном пригороде Газы.

Как известно, на этой неделе израильские официальные лица объявили о намерениях захватить части Газы как зоны безопасности и создать новый военный коридор между Рафахом и Хан-Юнисом, что вызвало опасения среди палестинцев по поводу возможного дальнейшего перемещения и аннексии территорий.

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