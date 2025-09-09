Израиль атаковал столицу Катара: что известно

9 сентября в столице Катара произошел взрыв, который явился результатом израильской атаки на руководство радикальной группировки ХАМАС в Дохе. Событие стало беспрецедентным, ведь это первый случай, когда Израиль провел военную операцию на территории Катара.

Израиль атаковал столицу Катара. Фото из открытых источников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в сотрудничестве со спецслужбой Шин Бет нанесла "точный удар" по "высшему руководству" ХАМАС.

"В течение многих лет эти члены руководства ХАМАС руководили операциями террористической организации, несут прямую ответственность за резню 7 октября, а также организовывали и руководили войной против государства Израиль", — говорится в заявлении израильской армии.

В ЦАХАЛ добавили, что перед атакой были приняты меры по минимизации ущерба гражданским, включая использование высокоточных боеприпасов и дополнительных разведданных.

Министерство иностранных дел Катара подтвердило, что объектом атаки Израиля стал жилой дом, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС. Официальный представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари раскритиковал удар Израиля по Дохе.

"Это нападение является вопиющим нарушением международного права и серьезной угрозой для жителей Катара. Государство Катар решительно осуждает атаку и подтверждает, что не потерпит столь безрассудное поведение Израиля и вмешательство в безопасность региона", — сказал Ансари.

По словам катарских дипломатов, удар "поставил под угрозу гражданское население и суверенитет страны".

Доха на протяжении многих лет оставалась ключевым центром политического крыла ХАМАС, где находилась часть его руководителей. Лишь накануне атаки главный переговорщик группировки Халил Аль-Хайя встречался с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.

Израильские СМИ сообщают, что Тель-Авив предварительно информировал США о намерении устранить руководителей ХАМАС за пределами Газы, в том числе в Катаре.

