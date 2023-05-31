Израиль готовится к войне на восьми направлениях

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Slava Kot
Вооруженные силы Израиля ЦАХАЛ объявили, что в рамках военных учений "Punch Fist" (Удар кулаком) будут отрабатывать сценарии нападения и защиты сразу по нескольким направлениям: земле, воздуху и морю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Walla.
Израильские военные. Фото из открытых источников
Военные учения продолжительностью две недели будут моделировать одновременное нападение нескольких стран и террористических группировок, в частности, это касается атак из Ирана, Йемена, Ливана, Сирии, Ирака, сектора Газа, Западного берега реки Иордан и нападения с Черного моря. Таким образом, ЦАХАЛ будет противостоять на восьми направлениях атак, а также будет имитировать проникновение. Хезболла в северных районах Израиля с массовыми обстрелами приграничных населенных пунктов.
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Также в течение двух недель имитаций боевых действий будут проведены учения направленные на защиту и нападение в киберпространстве. Такие действия должны научить военных бороться с экстремальными хакерскими нападениями и вести себя в случае остановки технологических систем.
Израильские военные учения пройдут вместе с привлечением представителей США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Запад предлагает "израильскую модель" защиты для Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что Израиль объяснил, почему не может поставлять оружие Украине.
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