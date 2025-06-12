logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Израиль может начать новую войну: Трамп обратился в страну с призывом
commentss НОВОСТИ Все новости

Израиль может начать новую войну: Трамп обратился в страну с призывом

Трамп призвал Израиль воздержаться от удара по ядерным объектам Ирана

сегодня, 21:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Удар Израиля по Ирану пока не гарантирован, однако такой сценарий вполне возможен. Также он признал, что израильская атака очень вероятна.

Израиль может начать новую войну: Трамп обратился в страну с призывом

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с представителями СМИ в Белом доме.

"Я не хочу утверждать, что это неизбежно, но кажется, что это может вполне случиться. Посмотрите, все просто, а не сложно", — сказал Трамп, комментируя вероятность израильского удара по Ирану.

Он также подчеркнул, что Ирану не следует владеть ядерным оружием.

"Я бы хотел избежать конфликта. Но в случае с Ираном придется вести переговоры жестче, то есть им нужно будет уступить то, чего они сейчас не хотят уступать", – добавил глава американского государства.

Трамп призвал Израиль воздержаться от удара по ядерным объектам Ирана, поскольку Белый дом очень близок к заключению с Тегераном ядерного соглашения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США пригрозили лишить Израиль помощи . Администрация Дональда Трампа может пересмотреть военную и экономическую поддержку Израиля, если тот не остановит войну в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически по-прежнему Нетаньяху имеет возможность это сделать — у него есть большинство в Кнессете и поддержка в стране, но ему не хватает политической воли", — отметил собеседник издания.

По информации WP, Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов, активизирует бомбардировки Газы и близится к очередной "точке невозвращения" в войне. Тем временем давление со стороны США, в том числе команды Трампа, в последние дни только усиливается.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости