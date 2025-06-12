Израиль может начать новую войну: Трамп обратился в страну с призывом

Удар Израиля по Ирану пока не гарантирован, однако такой сценарий вполне возможен. Также он признал, что израильская атака очень вероятна.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с представителями СМИ в Белом доме.

"Я не хочу утверждать, что это неизбежно, но кажется, что это может вполне случиться. Посмотрите, все просто, а не сложно", — сказал Трамп, комментируя вероятность израильского удара по Ирану.

Он также подчеркнул, что Ирану не следует владеть ядерным оружием.

"Я бы хотел избежать конфликта. Но в случае с Ираном придется вести переговоры жестче, то есть им нужно будет уступить то, чего они сейчас не хотят уступать", – добавил глава американского государства.

Трамп призвал Израиль воздержаться от удара по ядерным объектам Ирана, поскольку Белый дом очень близок к заключению с Тегераном ядерного соглашения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США пригрозили лишить Израиль помощи . Администрация Дональда Трампа может пересмотреть военную и экономическую поддержку Израиля, если тот не остановит войну в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически по-прежнему Нетаньяху имеет возможность это сделать — у него есть большинство в Кнессете и поддержка в стране, но ему не хватает политической воли", — отметил собеседник издания.

По информации WP, Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов, активизирует бомбардировки Газы и близится к очередной "точке невозвращения" в войне. Тем временем давление со стороны США, в том числе команды Трампа, в последние дни только усиливается.

