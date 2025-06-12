Израиль может начать новую войну: Трамп обратился в страну с призывом

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Лиля Воробьева
Удар Израиля по Ирану пока не гарантирован, однако такой сценарий вполне возможен. Также он признал, что израильская атака очень вероятна.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с представителями СМИ в Белом доме.
Он также подчеркнул, что Ирану не следует владеть ядерным оружием.
Трамп призвал Израиль воздержаться от удара по ядерным объектам Ирана, поскольку Белый дом очень близок к заключению с Тегераном ядерного соглашения.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США пригрозили лишить Израиль помощи . Администрация Дональда Трампа может пересмотреть военную и экономическую поддержку Израиля, если тот не остановит войну в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По информации WP, Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов, активизирует бомбардировки Газы и близится к очередной "точке невозвращения" в войне. Тем временем давление со стороны США, в том числе команды Трампа, в последние дни только усиливается.
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