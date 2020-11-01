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Израиль начал испытания вакцины от COVID-19 на людях

Вакцина может быть готова почти через год

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Израильские ученые с сегодняшнего дня начинают испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях. Если результат будет удовлетворительным, вакцина будет доступна уже следующим летом. Такую информацию предоставило издание Reuters.

Израиль начал испытания вакцины от COVID-19 на людях

В первом исследовании примут участие 80 человек, в следующем месяце количество добровольцев увеличится почти до 1000 человек. Если испытания пройдут успешно, будет начат третий этап, который запланирован на весну 2021 года, в нем уже примут участие 30 тысяч человек. 

Известно, что сначала вакцину испытывали на животных. После полученных результатов, Институт биологических исследований Израиля получил одобрение для перехода на следующий этап. 

Если все пройдет успешно, вакцину от COVID-19 получит широкий круг людей уже в конце следующего лета. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине также занимаются разработкой вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас идут поиски производства, на котором будет разработана тестовая партия.


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