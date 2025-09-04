Израиль намерен аннексировать Западный берег: стало известно о реакции США

Госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что администрация Трампа не будет мешать Израилю с аннексией Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, о такой позиции США утверждают два израильских чиновника.

"Госсекретарь Марко Рубио дал понять на закрытых встречах, что он не против аннексии Западного берега, и администрация Трампа не будет этому препятствовать", — пишет Барак Равид.

Стоит отметить, несколько дней назад Axios сообщило, что правительство Израиля обсуждает аннексию частей оккупированного Западного берега. Причина в том, что несколько западных стран намерены признать Палестину государством.

Как известно, признать государство Палестина намерены как минимум Австралия, Канада, Франция и Британия. Страны планируют это сделать на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября. США и Израиль в свою очередь пытаются этому противодействовать.

В частности, по данным Axios, министр стратегических вопросов Израиля Рон Дермер и глава МИД Гидеон Саар сообщили ряду европейских коллег, что Израиль может аннексировать части Западного берега, если они решат все-таки признать Палестину.

Один из европейских чиновников рассказал, что Дермер сообщил даже советнику президента Франции по Ближнему Востоку Анн-Клер Лежандру, что Израиль аннексирует всю "зону С", составляющую 60% територии Западного берега.

