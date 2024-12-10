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Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии: поражено важные цели

Бронетанковые подразделения ЦАХАЛ находятся уже в 20 км от Дамаска

сегодня, 08:25
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Недилько Ксения

ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии, сообщил телеканал "Аль-Арабия". Сообщается также, что бронетанковые подразделения ЦАХАЛ находятся уже в 20 км от Дамаска.

Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии: поражено важные цели

Обстрел военных объектов в Сирии. Фото: скриншот из видео

По данным Израильского военного радио "Галей ЦАХАЛ", в Сирии было атаковано более 250 военных целей, включая базы армии Асада, десятки истребителей, десятки наземных ракет, производственные площадки и склады противоракетных комплексов и ракет класса "земля-земля".

Al Arabiya также отмечает, что вблизи портового города Латакия Израиль нанес удар по объекту ПВО и повредил сирийские военные корабли, а также военные склады. В столице Дамаска и вокруг него удары были нанесены по военным объектам, исследовательским центрам и управлению радиоэлектронной борьбы.


Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что сирийские наемники могут воевать на стороне России против Украины, если Путин попросит Башара Асада о помощи. Такое мнение высказал директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире КИЕВ24 .

По его данным, после побед оппозиционных сил, пока бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве, многие сирийские офицеры и солдаты находятся в Ираке, Ливане, Иране.

Читайте также: Война в Сирии после падения режима Башара Асада не закончилась, говорит военный эксперт Игаль Левин. По его словам, сейчас часть бывших группировок повстанцев сцепилась с курдами.

"Некоторые уже шутливо обозначили это как "войны НАТО", поскольку курдов поддерживают США, а часть из атакующих курдов группировок — Турция", — говорит эксперт. По его словам, США вчера нанесли массированные удары в Сирии по 75 военным целям, формально заявив, что атаковали ИГ.



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