Израиль объявил пять принципов завершения войны в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал план под названием "Пять принципов завершения войны" в Секторе Газы. По его словам, эта инициатива должна положить конец многомесячному конфликту на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции для иностранных журналистов в Иерусалиме рассказал детали своего плана закончить войну в Секторе Газы. Премьер-министр Израиля наметил основные условия, без выполнения которых, по его мнению, мир в Газе невозможен.

Пять принципов Нетаньяху по завершению войны в Газе

— Полное разоружение ХАМАС – уничтожение военных способностей группировки

– уничтожение военных способностей группировки — Освобождение всех израильских заложников – немедленный возврат граждан, удерживаемых боевиками

– немедленный возврат граждан, удерживаемых боевиками — Демилитаризация Газы – полное отсутствие вооруженных формирований в секторе

– полное отсутствие вооруженных формирований в секторе — Контроль безопасности со стороны Израиля – право принимать решения по вопросам обороны и предотвращению новых атак

– право принимать решения по вопросам обороны и предотвращению новых атак — Передача власти мирной гражданской администрации – не израильскому, но лояльному к миру органу

Премьер прямо заявил, что Израиль планирует взять под контроль город Газа, считая это самым быстрым способом завершить военные действия. По его словам, в настоящее время около 70-75% территории анклава находится под израильским военным контролем, но остаются два ключевых опорных пункта ХАМАС — сам город Газа и центральные лагеря Маваси.

"ЦАХАЛ получил приказ ликвидировать оставшиеся два опорных пункта ХАМАСа в городе Газа и центральных лагерях", — сказал Нетаньяху и добавил, что Израиль начнет реализацию плана, "сначала позволив гражданскому населению безопасно оставить зоны боевых действий и перейти к определенным безопасным зонам. В этих безопасных зонах им будет предоставлено достаточно еды, воды и медицинской помощи".

Также израильский премьер пообещал открыть новые пункты помощи и обеспечить работу "безопасных коридоров". Он обвинил ХАМАС в преднамеренном ухудшении гуманитарной ситуации, заявив, что боевики грабят грузовики с продовольствием и медикаментами, чтобы создать искусственный дефицит в Газе.

Планы Нетаньяху вызвали противоречивую реакцию среди израильтян. 9 августа в Тель-Авиве и других городах страны десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием отказаться от оккупации Газа. Протестующие отмечали, что такой шаг может поставить под угрозу жизнь израильских заложников, до сих пор находящихся в плену ХАМАСа. Но Нетаньяху настаивает, что у него "нет другого выбора, кроме как довести дело до конца и полностью разгромить ХАМАС".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что команда Трампа нервничает из-за действий Нетаньяху называя его "сумасшедшим".

Также "Комментарии" писали, что мирные переговоры Израиля по ХАМАС окончательно сорваны.