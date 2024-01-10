Израиль получает оружие, которое должны были отправить Украине: украинский дипломат рассказал подробности

Война между Израилем и наемниками ХАМАС в Секторе Газа оказывает влияние на помощь Киеву со стороны стран Запада в снабжении вооружением. Также она помешала и тому, как воспринимают российско-украинскую войну.

Израиль получает оружие, которое должны были отправить Украине (иллюстративный фото из открытых источников)

Об этом высказался посол Украины в Турции Василий Боднар, отвечая на вопросы турецких СМИ.

"Международные СМИ обратили внимание на это направление (войну между Израилем и ХАМАСом — ред.), поэтому есть те, кто считает, что война в Украине закончилась", — сказал посол.

Дипломат сообщил, что вооружение, которое планировалось передать Украине, отправляют в Израиль. Как фактор, оказывающий влияние на помощь Украине, есть наличие внутриполитической динамики в странах Запада.

В качестве примера существующей динамики посол называет предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах, позицию правительств Венгрии и Словакии, еще блокировку украинских грузовиков на границе в Польше со стороны фермеров.

При этом, как утверждает посол, у России есть мнение, что воюет со странами Запада и НАТО, а не с Украиной. Отметив, что в Киеве знают о разных идеях в западных странах по поводу помощи Украине, Василий Боднар сказал, что именно поэтому в Украине начали наращивать собственные мощности по производству оружия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент ОАЭ саркастически отказался помочь Израилю . Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху обратился к президенту ОАЭ Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну с запросом о финансовой помощи палестинским рабочим, которые теперь безработны. Но президент отказал оказать помощь и предлагает обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.