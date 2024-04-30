Израиль принял решение о полном отказе от ЗРК Patriot. В чем причина

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Ткачик Олеся
Военно-воздушные силы Израиля приняли решение о том, чтобы отказаться от устаревших систем Patriot , которые они сейчас имеют на вооружении. По информации The Times of Israel уже в ближайшие несколько месяцев эти батареи будут заменены на средства ПВО, которые более совершенны.
ЗРК Patriot
По информации издания, еще в феврале ЦАХАЛ сообщил, что находится в процессе закрытия нескольких батарей Patriot. Тогда подчеркивалось, что персонал, руководивший ЗРК, научат управлять "Железным куполом".
Планируется, что комплексы "Патриот" будут деактивированы в течение двух месяцев.
При этом The Times of Israel сообщает, что Patriot все же успешно сработали против отдельных ракет Scud, выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года.
По информации издания, первый перехват системой "Патриот" был осуществлен в 2014 году. Тогда с ее помощью сбили вражеский беспилотник. В течение следующих десяти лет с помощью "Патриота" было перехвачено около десяти целей. Как отмечают журналисты, теперь американскую ЗРК заменят более совершенными системами противовоздушной обороны.
Как отметил один из командиров батальона, на которого ссылается издание, в Израиле поняли, что необходимо усовершенствовать системы защиты.
Известно, что в Израиле существует несколько уровней защиты воздушного пространства. На самом низком уровне работает "Железный купол", имеющий малый радиус действия. На среднем уровне работает система "Праща Давила". И наиболее дальнобойной системой является "Стрела", которая может перехватывать баллистику.
При этом издание отмечает, что пока не понятно, какая судьба ждет деактивированных систем "Патриот", и добавляет, что они чрезвычайно нужны Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывали, что недавно глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с Энтони Блинкеном вопрос предоставления Украине дополнительных систем "Патриот".
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