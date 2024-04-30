Израиль принял решение о полном отказе от ЗРК Patriot. В чем причина

Военно-воздушные силы Израиля приняли решение о том, чтобы отказаться от устаревших систем Patriot , которые они сейчас имеют на вооружении. По информации The Times of Israel уже в ближайшие несколько месяцев эти батареи будут заменены на средства ПВО, которые более совершенны.

ЗРК Patriot

По информации издания, еще в феврале ЦАХАЛ сообщил, что находится в процессе закрытия нескольких батарей Patriot. Тогда подчеркивалось, что персонал, руководивший ЗРК, научат управлять "Железным куполом".

Планируется, что комплексы "Патриот" будут деактивированы в течение двух месяцев.

"Пока мы находимся в процессе сокращения количества батарей, пока вся система не будет закрыта"

, – сказал начальник 138-го батальона группы противовоздушной обороны, который руководит Patriot.

При этом The Times of Israel сообщает, что Patriot все же успешно сработали против отдельных ракет Scud, выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года.

По информации издания, первый перехват системой "Патриот" был осуществлен в 2014 году. Тогда с ее помощью сбили вражеский беспилотник. В течение следующих десяти лет с помощью "Патриота" было перехвачено около десяти целей. Как отмечают журналисты, теперь американскую ЗРК заменят более совершенными системами противовоздушной обороны.

Как отметил один из командиров батальона, на которого ссылается издание, в Израиле поняли, что необходимо усовершенствовать системы защиты.

Известно, что в Израиле существует несколько уровней защиты воздушного пространства. На самом низком уровне работает "Железный купол", имеющий малый радиус действия. На среднем уровне работает система "Праща Давила". И наиболее дальнобойной системой является "Стрела", которая может перехватывать баллистику.

При этом издание отмечает, что пока не понятно, какая судьба ждет деактивированных систем "Патриот", и добавляет, что они чрезвычайно нужны Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывали, что недавно глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с Энтони Блинкеном вопрос предоставления Украине дополнительных систем "Патриот".



