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Израиль присоединится к международным санкциям против России, - МИД Израиля

Израиль готов помогать Украине для того, чтобы остановить войну

сегодня, 14:23
Автор:

Козлова Альбіна
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В правительстве Израиля заявляют, что присоединятся к антироссийским санкциям. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на Твиттер главы МИД Израиля Яира Лапида. Представитель Израиля заверил, что его страна "не станет путем обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России".

Израиль присоединится к международным санкциям против России, - МИД Израиля

Фото иллюстративное / Pixabay

Также дипломат Израиля отметил, что провел рабочую встречу с министром МИД Словакии. В ходе встречи стороны обсудили продолжение сотрудничества на переходе Вишне Немецкое между Украиной и Словакией. Израиль заявил, что осуждает агрессию против Украины и продолжает всячески поддерживать наше государство.

"Израиль и Словакия сотрудничают для передачи гуманитарной помощи на территорию Украины. В настоящее время Израиль отправил в Украину более 100 тонн медицинского оборудования, генераторов и других товаров, и мы благодарим правительство Словакии за сотрудничество. Израиль будет делать все возможное, чтобы посредническими усилиями остановить стрельбу и возобновить мир. Мы работаем вместе с нашим крупнейшим союзником, Соединенными Штатами, и нашими европейскими друзьями, чтобы предотвратить продолжение этой трагедии", — написал Яир Лапид.

Как мы сообщали ранее, некоторые компании сообщили, что уходят с рынка агрессора. Для жителей России теперь заблокировали доступ к PS Store, Xbox, а также часть разработчиков закрыла возможность россиянам покупать их игры в Steam и Epic Games. Прекратила работу в стране-агрессоре и Paysend, выполнявшая международные денежные переводы, перестала работать популярная среди молодежи социальная сеть Instagram. Кроме того, в связи с аккредитациями, дипломы о высшем образовании в стране-агрессоре не будут признавать в мире.

Израиль присоединится к международным санкциям против России, - МИД Израиля - фото 2


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Источник: https://twitter.com/yairlapid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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