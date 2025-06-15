Израиль призвал США вступить в войну против Ирана: названа окончательная цель

Израиль просит США принять участие в военной операции против Ирана с целью ликвидации его ядерной программы. Как сообщают источники издания Axios, за последние 48 часов израильские чиновники обратились в администрацию президента Дональда Трампа с просьбой о поддержке.

Израиль призвал США вступить в войну против Ирана. Фото из открытых источников

Израиль обеспокоен работой подземного ядерного объекта Фордоу, расположенного глубоко внутри горы и являющегося ключевым элементом иранской программы по обогащению урана. По словам израильских чиновников, у страны нет в своем арсенале ни достаточно мощных бомб для уничтожения таких бункеров, ни бомбардировщиков, способных доставить эти боеприпасы к цели.

Однако США обладают необходимыми средствами поражения и имеют возможность нанести удары с баз на Ближнем Востоке. Таким образом, Израиль призывает США вступить в прямую войну против Ирана.

В настоящее время администрация Трампа воздерживается от участия в израильской военной операции. Президент США заявлял, что Израиль совершает свои атаки без участия Вашингтона. Однако если Иран проведет атаку на американские военные базы, Трамп обещал ответ от США.

Как пишет Axios со ссылкой на израильского чиновника, Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху якобы допустил возможность участия США в совместной операции в случае крайней необходимости. Кроме того, 14 июня Нетаньяху поздравил Трампа с днем рождения и 250-летием создания армии США. По его словам, Иран "дважды пытался убить президента Трампа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп с угрозами отреагировал после израильской атаки по Ирану. Президент США призвал Тегеран пойти на ядерное соглашение для окончания войны против Израиля.

Также "Комментарии" писали, что Иран снова атаковал Израиль.