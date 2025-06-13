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Израиль просто так не остановится: на Западе предупредили о новой войне

После первых атак на ядерные объекты Ирана Израиль не намерен останавливаться

сегодня, 19:00
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Клименко Елена

Израиль, как ожидается, не остановится на первой волне ударов по территории Ирана. Как сообщает BILD, Тель-Авив реализует масштабную военную стратегию, которая включает несколько этапов авиаударов по объектам, связанным с ядерной программой Исламской Республики.

Израиль просто так не остановится: на Западе предупредили о новой войне

Фото: из открытых источников

Начавшаяся атака имела целью точечное уничтожение ключевых фигур в военном и научном руководстве Ирана, а также поражение критически важных ядерных и оборонных объектов. В частности, под удар попал ядерный центр в Натанге — по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, он получил "серьезные повреждения".

По информации СМИ, вторая волна авиаударов началась уже днем, охватив объекты в городах Тебриз, Шираз и Натанз. Также сообщается об атаках на тяжеловодный реактор в Араке и ядерном объекте в Парчине. Масштаб разрушений на этих объектах пока не раскрывается.

Аналитики предполагают, что Израиль в ближайшее время может расширить операцию, нанеся удары по другим ядерным и энергетическим центрам — в частности в Бушере, Тегеране, Исфахане, а также по установке по обогащению урана в Фордо, которая до сих пор оставалась вне зоны атак.

Хотя официально эти объекты считаются гражданскими, Израиль расценивает их как элемент потенциальной ядерной угрозы со стороны Ирана.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Израиль был готов к активной военной операции в случае, если Иран не согласится остановить свою ядерную программу. И уже в ночь на 13 июня израильские ВВС начали масштабные авиаудары. После этого Министр обороны Израиля Йоав Кац объявил чрезвычайное положение на всей территории страны.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко оценил потенциальное влияние обострения конфликта между Ираном и Израилем в Украине. По его словам, у этой войны есть как негативные, так и потенциально положительные последствия для нашей страны.



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