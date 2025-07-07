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Израиль совершил атаку на новую страну: куда нанесли удары

Израиль официально подтвердил авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

7 июля 2025, 11:05
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Автор:
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Slava Kot

Израиль заявил об авиаударах по портовому городу Ходейда в Йемене. По словам Министра обороны Израиля Исраэля Каца, основной целью военной операции стали объекты "террористического режима хуситов".

Израиль совершил атаку на новую страну: куда нанесли удары

Йеменские хуситы. Фото из открытых источников

Исраэль Кац заявил, что израильские силы "интенсивно атакуют объекты террористического режима хуситов" в портах Ходейда, Рас-Иса и Салифа. Также были поражены электростанция и судно Galaxy Leader, которое захватили хуситы два года назад в Красном море.

"Хустить и дальше будут платить высокую цену за свои действия", — добавил Кац.

Таким образом, эти атаки стали ответом на неоднократные нападения хуситских сил на Израиль в последние недели. Движение хуситов, поддерживаемое Ираном, систематически атаковало израильские цели с территории Йемена с помощью беспилотников и ракет, запускавшихся с побережья Красного моря.

Контролируемый хуситами йеменский телеканал Аль-Масирах подтвердил серию ударов по Ходейде. За несколько часов до ударов израильская армия распространила сообщение об эвакуации.

Хуситы – шиитское вооруженное формирование, контролирующее значительную часть территории северного Йемена, включая столицу Сана. Они ведут вооруженную борьбу против международно признанного правительства Йемена, поддерживаемого коалицией во главе с Саудовской Аравией. С начала израильско-хамаского обострения в октябре 2023 года хуситы начали регулярно атаковать Израиль, позиционируя себя как часть "оси сопротивления" против Тель-Авива и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как союзник Ирана атаковал Израиль баллистическими ракетами.

Также "Комментарии" писали, что США потеряли второй истребитель в борьбе с хуситами.



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