Израиль совершил атаку на новую страну: куда нанесли удары

Израиль заявил об авиаударах по портовому городу Ходейда в Йемене. По словам Министра обороны Израиля Исраэля Каца, основной целью военной операции стали объекты "террористического режима хуситов".

Йеменские хуситы. Фото из открытых источников

Исраэль Кац заявил, что израильские силы "интенсивно атакуют объекты террористического режима хуситов" в портах Ходейда, Рас-Иса и Салифа. Также были поражены электростанция и судно Galaxy Leader, которое захватили хуситы два года назад в Красном море.

"Хустить и дальше будут платить высокую цену за свои действия", — добавил Кац.

Таким образом, эти атаки стали ответом на неоднократные нападения хуситских сил на Израиль в последние недели. Движение хуситов, поддерживаемое Ираном, систематически атаковало израильские цели с территории Йемена с помощью беспилотников и ракет, запускавшихся с побережья Красного моря.

Контролируемый хуситами йеменский телеканал Аль-Масирах подтвердил серию ударов по Ходейде. За несколько часов до ударов израильская армия распространила сообщение об эвакуации.

Хуситы – шиитское вооруженное формирование, контролирующее значительную часть территории северного Йемена, включая столицу Сана. Они ведут вооруженную борьбу против международно признанного правительства Йемена, поддерживаемого коалицией во главе с Саудовской Аравией. С начала израильско-хамаского обострения в октябре 2023 года хуситы начали регулярно атаковать Израиль, позиционируя себя как часть "оси сопротивления" против Тель-Авива и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как союзник Ирана атаковал Израиль баллистическими ракетами.

Также "Комментарии" писали, что США потеряли второй истребитель в борьбе с хуситами.