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Израиль угрожает войной Ливану: готов сравнить страну с землей

Министр обороны Израиля пригрозил войной Ливану и террористической группировке "Хезболла".

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Израиля Йоав Галант предостерег лидеров ливанской "Хезболлы" от эскалации и предупредил, что Израиль использует всю свою силу, чтобы разрушить Ливан, если это будет необходимо. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Aljazeera.

Израиль угрожает войной Ливану: готов сравнить страну с землей

Министр обороны Израиля Иоав Галант. Фото из открытых источников

Во время визита в пограничную зону израильский министр Галант заявил, что в случае начала войны между странами, примет серьезные меры.


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"Вы совершали ошибки в прошлом, вы заплатили очень высокую цену. Если здесь начнется эскалация или конфликт, мы вернем Ливан в каменный век", — Галант.

Глава Миобороны Израиля прямо заявил, что его страна готова сравнять с землей Ливан.

"Не совершайте ошибки. Мы не хотим войны. Но мы готовы защитить наших гражданских лиц, наших солдат и наш суверенитет. Израиль без колебаний использует свою силу, чтобы уничтожить каждый сантиметр "Хезболлы" и Ливана, если нам придется", – пригрозил Галант.

Угроза, озвученная министром обороны Израиля Йоавом Галантом, появилась после недель постоянных столкновений с вооруженной группировкой в приграничной территории между двумя странами. По информации израильской разведки, вооруженная группировка поддерживает Иран. Подобная риторика звучала с обеих сторон после последней войны Израиля и "Хезболлы" в 2006 году. Но она стала острее после теракта на обочине дороги в Израиле в марте, в котором обвинили агента "Хезболлы".

Официальных комментариев "Хезболлы" по поводу угроз министра обороны Израиля не прозвучали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии посчитали, сколько Россия еще сможет вести войну.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ назвали факторы, которые могут дестабилизировать Россию.



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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2023/8/9/israel-threatens-to-return-lebanon-to-stone-age-in-any-war-with-hezbollah
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