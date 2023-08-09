Израиль угрожает войной Ливану: готов сравнить страну с землей

Министр обороны Израиля Йоав Галант предостерег лидеров ливанской "Хезболлы" от эскалации и предупредил, что Израиль использует всю свою силу, чтобы разрушить Ливан, если это будет необходимо. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Aljazeera.

Министр обороны Израиля Иоав Галант. Фото из открытых источников

Во время визита в пограничную зону израильский министр Галант заявил, что в случае начала войны между странами, примет серьезные меры.

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"Вы совершали ошибки в прошлом, вы заплатили очень высокую цену. Если здесь начнется эскалация или конфликт, мы вернем Ливан в каменный век", — Галант.

Глава Миобороны Израиля прямо заявил, что его страна готова сравнять с землей Ливан.

"Не совершайте ошибки. Мы не хотим войны. Но мы готовы защитить наших гражданских лиц, наших солдат и наш суверенитет. Израиль без колебаний использует свою силу, чтобы уничтожить каждый сантиметр "Хезболлы" и Ливана, если нам придется", – пригрозил Галант.

Угроза, озвученная министром обороны Израиля Йоавом Галантом, появилась после недель постоянных столкновений с вооруженной группировкой в приграничной территории между двумя странами. По информации израильской разведки, вооруженная группировка поддерживает Иран. Подобная риторика звучала с обеих сторон после последней войны Израиля и "Хезболлы" в 2006 году. Но она стала острее после теракта на обочине дороги в Израиле в марте, в котором обвинили агента "Хезболлы".

Официальных комментариев "Хезболлы" по поводу угроз министра обороны Израиля не прозвучали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии посчитали, сколько Россия еще сможет вести войну.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ назвали факторы, которые могут дестабилизировать Россию.