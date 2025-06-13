Как ирано-израильская война отразится на Украине: появилась ли новая угроза

В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана. Тегеран долго ждать не стал и уже начал отвечать. При этом стоит понимать, что в Иране есть интересы, как России, так и США. Как ирано-израильская война отразится на Украине? Сможет ли РФ отстаивать свои интересы, как в Иране, так и в Украине – фактически на двух фронтах? Или ситуация никак не отразится, а, наоборот, усугубит нашу ситуацию, потому что интересы мировых игроков и той же Европы сосредоточены вблизи нефти, а не вблизи полей с пшеницей? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Украина может отойти на второй план

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отметил, если война будет ограниченной по времени и по масштабам, то эффект на Украину будет ограниченным соответственно. Никаких существенных изменений по нашей ситуации не будет.

"Если же война окажется долгоиграющей и достаточно масштабной, с привлечением других стран, то, скорее всего, это негативно отразится на Украине, поскольку, во-первых, взлетят цены на нефть, что будет играть в пользу России и укреплять её ВПК. Во-вторых, в медиа Украина окончательно отойдёт на второй план, как один из множества вооруженных конфликтов на мировой арене. В-третьих, потенциальная дестабилизация на Ближнем Востоке приведет к тому, что фокус внимания будет окончательно смещен от Украины на Ближний Восток, что, опять же, не в интересах Киева", – отметил эксперт.

Илия Куса также обратил внимание, что могут возникнуть проблемы в ряде экономик государств, что будет их подталкивать переключаться больше на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Соответственно вопрос о помощи Украине отойдёт на второй план.

"И, опять же, скорее всего диалог России и США на фоне эскалации вокруг Ирана усилится. Поскольку Россия пытается активно продавать себя, как конструктивного и полезного партнёра Штатов в вопросе ближневосточных и иранских дел, что мы видели недавно, когда Дональд Трамп упомянул, что Россия готова помогать с Ираном Соединённым Штатам", – высказался собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая Илия Куса подчеркнул, все эти факторы будут усиливаться по мере того, чем дольше будет затягиваться война между Ираном и Израилем.

Ситуация для Украины усугубляется в любом случае

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос сразу обратил внимание, что то, что многие СМИ назвали "превентивным ударом" Израиля, на самом деле в международном праве называется агрессией. То есть, целенаправленная агрессия Израиля против Ирана.

"То, что израильские войска бомбят военные и ядерные объекты Ирана – это агрессия Израиля против Ирана. Настоящий ответ Ирана еще мы не увидели. Скорее всего, он может в течение нескольких дней посылать по примерно 100 беспилотникам в сторону Израиля, истощая израильскую ПВО, ресурсы и, держа Израиль постоянном напряжении", – отметил эксперт.

Он уверен, что США хотели заключить соглашение с Ираном и американцам сейчас новая война на Ближнем Востоке не нужна из-за многих причин. В частности, это касается и выборов, и усталости американцев от войн на Ближнем Востоке, и, собственно, отношений американцев со странами Персидского залива и обещаниями решить этот вопрос, обеспечить безопасность без начала войны. Так что в этом направлении у Дональда Трампа большие проблемы.

"Что касается России, то Москва может быть удовлетворена в любом случае. Потому что возможности для маневров у Ирана практически нет, и Тегеран становится все более зависимым от Москвы. По состоянию на данный момент Россия не будет активно задействована в этом конфликте. Согласно подписанному соглашению между Россией и Ираном у россиян нет таких обязательств, но многое будет зависеть от Ирана. Если, скажем, Иран признает захваченные земли в Украине территорией России, собственно пойдет на полную коллаборацию с Россией, то тогда россияне могут что-то подбросить, но напрямую они не захотят иметь дело с Израилем", – считает эксперт.

Что касается дальнейшего влияния ситуации на Украину, Игорь Семиволос говорит, что наша ситуация ухудшается в любом случае.

"Самый простой и очевидный факт говорит о том, что цены на нефть продолжают стремительно расти, а Россия получает такой желаемый ресурс для продолжения войны", – подытожил эксперт.

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