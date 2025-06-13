Как ирано-израильская война отразится на Украине: появилась ли новая угроза

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Кравцев Сергей
В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана. Тегеран долго ждать не стал и уже начал отвечать. При этом стоит понимать, что в Иране есть интересы, как России, так и США. Как ирано-израильская война отразится на Украине? Сможет ли РФ отстаивать свои интересы, как в Иране, так и в Украине – фактически на двух фронтах? Или ситуация никак не отразится, а, наоборот, усугубит нашу ситуацию, потому что интересы мировых игроков и той же Европы сосредоточены вблизи нефти, а не вблизи полей с пшеницей? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отметил, если война будет ограниченной по времени и по масштабам, то эффект на Украину будет ограниченным соответственно. Никаких существенных изменений по нашей ситуации не будет.
Илия Куса также обратил внимание, что могут возникнуть проблемы в ряде экономик государств, что будет их подталкивать переключаться больше на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Соответственно вопрос о помощи Украине отойдёт на второй план.
Подытоживая Илия Куса подчеркнул, все эти факторы будут усиливаться по мере того, чем дольше будет затягиваться война между Ираном и Израилем.
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос сразу обратил внимание, что то, что многие СМИ назвали "превентивным ударом" Израиля, на самом деле в международном праве называется агрессией. То есть, целенаправленная агрессия Израиля против Ирана.
Он уверен, что США хотели заключить соглашение с Ираном и американцам сейчас новая война на Ближнем Востоке не нужна из-за многих причин. В частности, это касается и выборов, и усталости американцев от войн на Ближнем Востоке, и, собственно, отношений американцев со странами Персидского залива и обещаниями решить этот вопрос, обеспечить безопасность без начала войны. Так что в этом направлении у Дональда Трампа большие проблемы.
Что касается дальнейшего влияния ситуации на Украину, Игорь Семиволос говорит, что наша ситуация ухудшается в любом случае.
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