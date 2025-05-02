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Конец дружбе: Азербайджан обвинил РФ в массированной кибератаке

Взлом совершила группа Apt29, которая связана с российской разведкой

2 мая 2025, 19:28
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Автор:
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Лиля Воробьева

К кибератаки, состоявшейся в Азербайджане в феврале 2025 года, причастна Российская Федерация. Об этом сообщает издание Apa.

Конец дружбе: Азербайджан обвинил РФ в массированной кибератаке

Кибератака РФ на Азербайджан (фото из открытых источников)

Глава парламентской комиссии Азербайджана по вопросам противодействия гибридным угрозам Рамид Намазов сообщил, что результаты проверки показали: атаку на азербайджанские медиа 20 февраля совершила хакерская группа Apt29, также известная под названием Cozy Bear. Эта группа связывается с российской военной разведкой.

По словам чиновника, злоумышленники заранее проникли в сети азербайджанских медиасистем. Причиной кибератаки стало решение властей Азербайджана в феврале закрыть "российский дом" в Баку из-за нарушения действующего законодательства, а также возможность закрытия азербайджанской редакции радио Sputnik.

"Именно из-за этих процессов произошел этот политически мотивированный инцидент кибервмешательства", – отметил Намазов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Азербайджан подает иск против РФ в международный суд. Азербайджан активно собирает доказательную базу и готовится подать иск в международный суд из-за сбития российскими силами самолета Azerbaijan Airlines. Об этом сообщает местное агентство APA.

29 декабря, во время телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, они продолжили обсуждение инцидента, произошедшего с самолетом азербайджанских авиалиний. Агентство отмечает, что даже после публикации предварительного отчета Министерства транспорта Казахстана по авиакатастрофе, российская сторона не меняет своего отношения к происшествию.

Самолет рейса Баку – Грозный разбился вблизи аэропорта Актау 25 декабря, в результате чего погибли 38 человек из 67. По предварительным данным, он был сбит российской системой ПВО. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что самолет был поврежден в результате обстрела с земли и обвинил Россию в попытке замолчать инцидент.



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Источник: https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/ramid-namazov-20-fevralya-ataki-na-mediaresursy-byli-soverseny-gruppoi-svyazannoi-s-rossiei-609354
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