Конец дружбе: Азербайджан обвинил РФ в массированной кибератаке

К кибератаки, состоявшейся в Азербайджане в феврале 2025 года, причастна Российская Федерация. Об этом сообщает издание Apa.

Кибератака РФ на Азербайджан (фото из открытых источников)

Глава парламентской комиссии Азербайджана по вопросам противодействия гибридным угрозам Рамид Намазов сообщил, что результаты проверки показали: атаку на азербайджанские медиа 20 февраля совершила хакерская группа Apt29, также известная под названием Cozy Bear. Эта группа связывается с российской военной разведкой.

По словам чиновника, злоумышленники заранее проникли в сети азербайджанских медиасистем. Причиной кибератаки стало решение властей Азербайджана в феврале закрыть "российский дом" в Баку из-за нарушения действующего законодательства, а также возможность закрытия азербайджанской редакции радио Sputnik.

"Именно из-за этих процессов произошел этот политически мотивированный инцидент кибервмешательства", – отметил Намазов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Азербайджан подает иск против РФ в международный суд. Азербайджан активно собирает доказательную базу и готовится подать иск в международный суд из-за сбития российскими силами самолета Azerbaijan Airlines. Об этом сообщает местное агентство APA.

29 декабря, во время телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, они продолжили обсуждение инцидента, произошедшего с самолетом азербайджанских авиалиний. Агентство отмечает, что даже после публикации предварительного отчета Министерства транспорта Казахстана по авиакатастрофе, российская сторона не меняет своего отношения к происшествию.

Самолет рейса Баку – Грозный разбился вблизи аэропорта Актау 25 декабря, в результате чего погибли 38 человек из 67. По предварительным данным, он был сбит российской системой ПВО. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что самолет был поврежден в результате обстрела с земли и обвинил Россию в попытке замолчать инцидент.

