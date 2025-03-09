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Кровавая резня в Сирии: исламисты уже убили более тысячи человек

В Сирии представители новой власти совершают массовые убийства

9 марта 2025, 23:55
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Марьян Ощановский

В Сирии за два дня столкновений между новой властью и алавитами, представителем которых был свергнутый диктатор Башар Асада, погибли более тысячи человек.

Кровавая резня в Сирии: исламисты уже убили более тысячи человек

В Сирии массовые убийства. Фото из открытых источников

Как сообщают СМИ, среди убитых 745 гражданских лиц, 125 представителей правительственных сил безопасности и 148 проасадовских боевиков.

Отмечается, что это самое массовое и кровавое проявление насилия в Сирии со времен свержения режима Башара Асада.

По информации прессы, во многих районах города Латакия, где находится главный порт Сирии, нет света и воды.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что, несмотря на нынешние трудности, необходимо сохранить национальное единство в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.



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Источник: https://t.me/nexta_live/91293
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