Лидер сирийских повстанцев демонстративно плюнул в лицо Москве: что произошло

Абу Мухаммад аль-Джулани, лидер ХТШ, прибыл в Алеппо. Это не просто так — это демонстративный плевок именно в лицо Москве, об этом заявил военный эксперт Игаль Левин.

Абу Мухаммад аль-Джулани

"Минули те дни, когда атаманы, вожаки, лидеры революционеров и т. д. могли свободно бегать среди рядового состава под открытым небом, причем прямо так, в милитари-гимнастерке цвета оливы и с бородой а-ля кубинские барбудос. Сегодня, в эпоху высокоточных систем, любого атамана ждет свой Hellfire. Именно поэтому всякие Насраллы прячутся глубоко в бункерах, особо из них не выбираясь", — говорит Левин.

Впрочем, по его словам, Насраллу это не спасло, так как на любой большой бункер найдется своя большая бомба. Но вот Джулани просто и открыто выходит к народу в Алеппо, демонстрируя полную импотенцию Москвы, добавляет Левин.

"Ясное дело, что у Асада нет возможностей для ликвидации. У Ирана авиация — это музей, а дроновые технологии — прошлый век.

Но вот Москва, которая могуча, которая держава, которая уничтожала лидеров боевиков, гасила восстания, охотилась за бородачами, у которой сотни самолетов в ВКС, та самая Москва, которая не начинала еще и которая всегда и везде высокоточно уничтожила 100500 "хаймарсов" и "абрамсов".

И вот эта самозванная могучая сила, несдержимая, несокрушимая, бессильна перед человеком, который не ныкается и не сидит в бункере. Который приехал и спрашивает: "Ну что, русский, где твоя бомба на мою голову? Ее нет? Ну, сорян тогда, что...", — говорит Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил – захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения в Хомс.



