Люксовые бренды хватаются за голову на фоне войны в Иране: таких катастрофических потерь история еще не знала

Война в Иране нанесла серьезный удар по мировому рынку предметов роскоши, заставив ведущие бренды потерять около 100 миллиардов долларов рыночной капитализации. Это явилось самым большим потрясением для индустрии, которая только начинала восстанавливаться после длительного периода стагнации.

Фото: из открытых источников

Среди лидеров рынка потери оказались ощутимыми. В частности, компания LVMH подверглась падению примерно на 16%, Hermes – на 20%, а Ferrari – на 15%. Для сравнения, индекс S&P 500 снизился всего на около 6%. Из-за опасности поставок Ferrari уже приостановила доставку продукции в страны Ближнего Востока, а Bentley и Maserati также приостановили логистику из-за высоких рисков.

Хотя регион обеспечивает всего около 6% мировых продаж люксовых товаров, он демонстрировал наибольшую динамику роста в 2025 году – около 6-8%. Значительную долю этих доходов обеспечивали ОАЭ, в частности, Дубай, где до 60% расходов приходится на туристов. В условиях войны эти доходы серьезно сократились.

Конфликт в Иране стал критическим для отрасли именно в момент, когда она пыталась восстановить стабильность и ожидала роста в 2026 году. Настроение инвесторов сейчас самое пессимистичное за последние годы, а потребители на Ближнем Востоке сосредоточены на более неотложных потребностях, чем покупка новых Bentley или других предметов роскоши.

В то же время сектор испытывает давление из-за роста цен на нефть и сокращения туристических потоков, что усугубляет финансовые потери брендов. Эксперты отмечают, что восстановление рынка теперь откладывается, а компаниям придется адаптировать стратегии продаж и логистики, чтобы минимизировать убытки в нестабильном регионе.

