Трамп довів люксові бренди до справжньої трагедії: шокуюча статистика історичних втрат

Війна в Ірані завдала серйозного удару по світовому ринку предметів розкоші, змусивши провідні бренди втратити близько 100 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Це стало найбільшим потрясінням для індустрії, яка лише починала відновлюватися після тривалого періоду стагнації.

Фото: з відкритих джерел

Серед лідерів ринку втрати виявилися відчутними. Зокрема, компанія LVMH зазнала падіння приблизно на 16%, Hermes – на 20%, а Ferrari – на 15%. Для порівняння, індекс S&P 500 знизився лише на близько 6%. Через небезпеку поставок Ferrari вже призупинила доставку продукції до країн Близького Сходу, а Bentley та Maserati також призупинили логістику через високі ризики.

Хоча регіон забезпечує лише близько 6% світових продажів люксових товарів, він демонстрував найбільшу динаміку зростання у 2025 році – близько 6-8%. Значну частку цих доходів забезпечували ОАЕ, зокрема Дубай, де до 60% витрат припадає на туристів. В умовах війни ці доходи серйозно скоротилися.

Конфлікт в Ірані став критичним для галузі саме в момент, коли вона намагалася відновити стабільність і очікувала зростання у 2026 році. Настрій інвесторів нині найпесимістичніший за останні роки, а споживачі на Близькому Сході зосереджені на більш нагальних потребах, ніж купівля нових Bentley чи інших предметів розкоші.

Водночас сектор зазнає тиску через зростання цін на нафту та скорочення туристичних потоків, що поглиблює фінансові втрати брендів. Експерти відзначають, що відновлення ринку тепер відтерміновується, а компаніям доведеться адаптувати стратегії продажів і логістики, щоб мінімізувати збитки у нестабільному регіоні.

