logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Медведев сделал безумное заявление о необходимости новой великой войны для мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев сделал безумное заявление о необходимости новой великой войны для мира

Бывший президент России Дмитрий Медведев призвал начать новую войну на Ближнем Востоке для установления мира.

сегодня, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для мира на Ближнем Востоке нужна полномасштабная война в регионе. По его словам, это якобы "единственный путь". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев сделал безумное заявление о необходимости новой великой войны для мира

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев отреагировал на последние события на Ближнем Востоке, в том числе убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Ханию и сообщение, что верховный религиозный лидер Ирана Али Хаменеи заявил об ответе для Израиля из-за смерти боевика.

Российский политик считает, что напряженную ситуацию в регионе может разрешить только новая большая война.

"Узел на Ближнем Востоке затягивается… всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в регионе", — заявил Медведев в своих социальных сетях.

Кроме того, бывший президент России обвинил США в ситуации, происходящей на Ближнем Востоке.

Напомним, что новая фаза обострения на Ближнем Востоке началась в октябре 2023 года, когда боевики ХАМАС спонсируемые Ираном напали на Израиль, убив более 1000 человек. Израильская армия отразила нападение и перешла к активным действиям в Секторе Газа для зачистки боевиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за смерти лидера ХАМАСа на одной из главных мечетей Ирана подняли красный флаг. Этот знак, который также называют "знаменем мести", является символическим жестом, который может свидетельствовать о подготовке к войне или быть призывом к мести за смерть значимого человека.

Также "Комментарии" писали, что дипломаты США и ЕС обеспокоены возможностью новой войны на Ближнем Востоке. Они планируют экстренное собрание, чтобы не допустить полномасштабный военный конфликт в регионе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости