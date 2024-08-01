Медведев сделал безумное заявление о необходимости новой великой войны для мира

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для мира на Ближнем Востоке нужна полномасштабная война в регионе. По его словам, это якобы "единственный путь". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев отреагировал на последние события на Ближнем Востоке, в том числе убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Ханию и сообщение, что верховный религиозный лидер Ирана Али Хаменеи заявил об ответе для Израиля из-за смерти боевика.

Российский политик считает, что напряженную ситуацию в регионе может разрешить только новая большая война.

"Узел на Ближнем Востоке затягивается… всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в регионе", — заявил Медведев в своих социальных сетях.

Кроме того, бывший президент России обвинил США в ситуации, происходящей на Ближнем Востоке.

Напомним, что новая фаза обострения на Ближнем Востоке началась в октябре 2023 года, когда боевики ХАМАС спонсируемые Ираном напали на Израиль, убив более 1000 человек. Израильская армия отразила нападение и перешла к активным действиям в Секторе Газа для зачистки боевиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за смерти лидера ХАМАСа на одной из главных мечетей Ирана подняли красный флаг. Этот знак, который также называют "знаменем мести", является символическим жестом, который может свидетельствовать о подготовке к войне или быть призывом к мести за смерть значимого человека.

Также "Комментарии" писали, что дипломаты США и ЕС обеспокоены возможностью новой войны на Ближнем Востоке. Они планируют экстренное собрание, чтобы не допустить полномасштабный военный конфликт в регионе.