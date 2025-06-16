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Мерц категорически прокомментировал "посредничество" Путина на Ближнем Востоке и упомянул Украину

Президент США Дональд Трамп предположил, что Путин мог быть посредником в конфликте между Израилем и Ираном.

16 июня 2025, 23:45
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Клименко Елена

Немецкий канцлер Фридрих Мерц не поддерживает участие российского диктатора Владимира Путина как возможного посредника по урегулированию вооруженного противостояния между Израилем и Ираном. Об этом сообщает издание Stern.

Мерц категорически прокомментировал "посредничество" Путина на Ближнем Востоке и упомянул Украину

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

С соответствующим заявлением Мерц выступил в преддверии саммита G7, который начался в Канаде. Политик подчеркнул, что не видит ни одного потенциала у Путина как у миротворца, особенно в условиях, когда Россия сама ведет войну против Украины.

"Лично я не считаю, что российский президент способен играть любую посредническую роль в этом конфликте", — заявил Мерц.

Он подчеркнул, что если Путин действительно стремится к миру или глобальному влиянию, то первое, что должно сделать — это прекратить агрессию против Украины. По словам немецкого политика, это было бы наиболее значимым шагом для восстановления доверия на международной арене.

"Прекращение войны против Украины стало бы настоящим вкладом в мировую стабильность. Я бы искренне это приветствовал", — отметил Мерц.

Заявление прозвучало на фоне предложения президента США Дональда Трампа, ранее предположившего, что Путин мог бы стать посредником между Израилем и Ираном. В комментарии телеканалу ABC News Трамп сказал: "Я был бы открыт к этому", имея в виду возможное участие Кремля в урегулировании конфликта.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон скептически оценил такую инициативу, подчеркнув, что Россия потеряла любой международный авторитет, необходимый для посредничества.

Отметим, что недавно между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, в котором обсуждали эскалацию между Ираном и Израилем. Сам Трамп заявил, что активно работает над возможностью мирного соглашения между этими государствами, однако идея привлечения Путина вызывает неоднозначную реакцию европейских лидеров.

Как уже писали "Комментарии", администрация Дональда Трампа, по всей видимости, не планирует поддерживать Украину на уровне, как это происходит с Израилем. Это существенное различие в подходах Вашингтона вызывает удивление даже среди опытных международных обозревателей.



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