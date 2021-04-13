Месть Эрдогану или необходимость: с 1 июня РФ приостанавливает пассажирские авиаперелеты в Турцию

Россия заявила, что с 15 апреля по 1 июня приостанавливает пассажирские авиаперелеты в Турцию. Официально – из-за роста заболевших ковидом. Но если вспомнить недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, где он тепло пообщался с руководителем республики Реджепом Эрдоганом, учитывая украино-турецкое сотрудничество в построении корвета, касательно ударных беспилотников Bayraktar, проектах в авиационной отрасли, очередное подчеркивание официальной Анкарой непризнания аннексии Крыма Россией – всё выглядит в какой-то мере как попытка Кремля наказать Турцию. В том числе ударов по чувствительному месту – туристической отрасли. Так ли это? Портал "Комментарии" разбирал ситуацию с экспертами.

Турция. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Российский политолог, доктор исторических наук Елена Галкина согласна с тем, что у руководства РФ есть приверженность практике "асимметричных ответов" и экономических войн как части одной бесконечной войны. Это нашло отражение в т.н. "доктрине Герасимова" — внешнеполитической программе, разработку которой на Западе приписывают российскому военачальнику Валерию Герасимову. Данная доктрина переосмысливает современное понятие межгосударственного конфликта, ставя военные действия ставит в один ряд с политическими, экономическими, информационными, гуманитарными и другими невоенными мероприятиями. Но в данном случае она склоняется к мысли, что заявленная причина прекращения авиасообщения с Турцией ("предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России") является основной.

"В Турции на самом деле бушует 3-я волна коронавируса, которая почти в 2 раза сильнее 2-й волны. Сейчас регистрируется по 55 тыс. новых случаев в день. А вакцинация в РФ идёт очень медленными темпами — вакцинировано около 6% населения. В той же Турции в 2 раза больше. Потому мне кажется весьма разумным решение властей РФ закрыть для посещения российских туристов Турцию, а также Танзанию, из которой привозят южноафриканский штамм", — говорит Елена Галкина.

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что происходящее — явная месть Эрдогану. Впрочем, не только ему. Ведь Турция стала самой популярной зарубежной страной у российских туристов в 2020 году. По оценке Ассоциации Туроператоров, на долю Турции в 2020 году пришлось 39,1% всех поездок россиян во все страны дальнего зарубежья. И это — исторический рекорд. Но теперь и Турция потеряет серьезные средства из-за отсутствия российских туристов. И сами россияне – из-за невозможности отдохнуть в привычном месте.

"Главными пострадавшими будут именно россияне, почти полмиллиона человек, которые уже заплатили за путёвки. Но Кремлю на людишек плевать, — отмечает Александр Палий. – А мстит Путин за то, что Эрдоган дал "доброго" на допуск американских кораблей в Чёрное море (они уже на подходе). И за оборонное сотрудничество с Украиной. Турция достаточно решительно поддержала Украину, потому что у нее свои счеты с Россией – в Сирии, в Ливии, в Карабахе. И здесь интерес Турции и Украины серьезно совпадает".

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик считает, что приостановка авиасообщения с Турцией со стороны РФ носит двойной характер.

"С одной стороны, безусловно, есть фактор разгула коронавируса в Турции, который делает такие действия оправданными. С другой — именно давление через ограничение туризма является традиционным средством России в деле отношений с Турцией. Второй фактор, учитывая нынешние активные военно-политические мероприятия России, является более важным", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, Эрдоган не только может, но и ответит на этот выпад России.

"Ответит президент Турции через поддержку Украины, а также противостоящих РФ и её союзникам сил в Сирии", — поясняет Денис Москалик.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция придерживается принципа непризнания незаконной аннексии полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

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