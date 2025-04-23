logo

BTC/USD

93528.37

ETH/USD

1776.14

LTC/USD

83.78

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток МИД Израиля удалил пост со словами соболезнования из-за смерти Папы Римского
commentss НОВОСТИ Все новости

МИД Израиля удалил пост со словами соболезнования из-за смерти Папы Римского

Израиль решил на официальном уровне не реагировать на смерть Папы Франциска.

сегодня, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После известия о смерти Папы Римского Франциска Министерство иностранных дел Израиля опубликовало краткое сообщение с соболезнованиями, однако уже через несколько часов оно было удалено из официальных аккаунтов ведомства в соцсетях.

МИД Израиля удалил пост со словами соболезнования из-за смерти Папы Римского

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

МИД Израиля отреагировал на смерть Папа Римского 21 апреля и опубликовал сообщение на платформах X, Facebook и Instagram.

"Папа Франциск, покойся с миром. Благословенна его память", — говорилось в сообщении.

К сообщению израильского ведомства была прикреплена фотография Франциска во время его визита в Иерусалим в 2014 году. Тогда он молился у Стены Плача, которая считается одним из самых святых мест иудаизма.

Однако через несколько часов после МИД Израиля удалил пост со словами соболезнования в связи со смертью Папы Римского. Как пояснили в дипломатическом ведомстве, сообщение о смерти Франциска появилось "ложно".

Как указывает The Jerusalem Post, сообщение удалили со всех платформ из-за жесткой критики Израиля, которую Папа Франциск неоднократно высказывал в связи с войной в секторе Газа. В прошлом году Франциск отметил, что происходящее в Газе "Это не война. Это жестокость", и обвинил Израиль в "бомбардировке детей и выкашивании их из пулеметов". Кроме того, Франциск назвал, что "происходящее в Газе имеет признаки геноцида".

Ни премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ни министр иностранных дел Гидеон Саар публично не прокомментировали смерть Папы.

"Я считаю это решение ошибочным. Мы не должны вести такой счет после чьей-то смерти. Я не думаю, что молчание является правильным сигналом", — сказал бывший посол Израиля в Ватикане Рафаэль Шутц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии возмутились реакцией Китая насмерть Папы Римского.

Также "Комментарии" писали, что Ватикан обнародовал первые фото умершего Папы Франциска.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.jpost.com/international/article-851074
Теги:

Новости

Все новости