МИД Израиля удалил пост со словами соболезнования из-за смерти Папы Римского

После известия о смерти Папы Римского Франциска Министерство иностранных дел Израиля опубликовало краткое сообщение с соболезнованиями, однако уже через несколько часов оно было удалено из официальных аккаунтов ведомства в соцсетях.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

МИД Израиля отреагировал на смерть Папа Римского 21 апреля и опубликовал сообщение на платформах X, Facebook и Instagram.

"Папа Франциск, покойся с миром. Благословенна его память", — говорилось в сообщении.

К сообщению израильского ведомства была прикреплена фотография Франциска во время его визита в Иерусалим в 2014 году. Тогда он молился у Стены Плача, которая считается одним из самых святых мест иудаизма.

Однако через несколько часов после МИД Израиля удалил пост со словами соболезнования в связи со смертью Папы Римского. Как пояснили в дипломатическом ведомстве, сообщение о смерти Франциска появилось "ложно".

Как указывает The Jerusalem Post, сообщение удалили со всех платформ из-за жесткой критики Израиля, которую Папа Франциск неоднократно высказывал в связи с войной в секторе Газа. В прошлом году Франциск отметил, что происходящее в Газе "Это не война. Это жестокость", и обвинил Израиль в "бомбардировке детей и выкашивании их из пулеметов". Кроме того, Франциск назвал, что "происходящее в Газе имеет признаки геноцида".

Ни премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ни министр иностранных дел Гидеон Саар публично не прокомментировали смерть Папы.

"Я считаю это решение ошибочным. Мы не должны вести такой счет после чьей-то смерти. Я не думаю, что молчание является правильным сигналом", — сказал бывший посол Израиля в Ватикане Рафаэль Шутц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии возмутились реакцией Китая насмерть Папы Римского.

Также "Комментарии" писали, что Ватикан обнародовал первые фото умершего Папы Франциска.