Митинг в Тбилиси: тысячи людей окружили здание парламента

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Татьяна Лозовенко
В Тбилиси у здания парламента проходит массовая акция протеста с участием оппозиционных партий. Люди требуют проведения новых выборов. По данным "Эхо Кавказа", на митинге находятся несколько тысяч человек.
Фото: @LRZina
Митингующие требуют отставки председателя ЦИК Грузии Тамары Жвании и освобождения политических узников. Этот митинг — четвертая акция протеста после проведения выборов в конце октября. Отмечено, что в организации митинга приняли участие большинство оппозиционных партий.
Напомним, 8 ноября "Комментарии" сообщали, что Грузинская полиция обстреляла из водометов сотни демонстрантов, собравшихся в воскресенье у Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Люди призывали оппозицию к проведению повторных выборов из-за фальсификаций. Согласно официальным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,23% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия, ЕНД, получила 27,18%. Оппозиция обвиняет правящую партию и ее сторонников в подкупе голосов, угрозах в адрес избирателей и наблюдателей, а также в нарушениях в процессе подсчета голосов. Лидеры "Грузинской мечты" отвергли обвинения.
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