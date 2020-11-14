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Главная Новости Мир Ближний Восток Митинг в Тбилиси: тысячи людей окружили здание парламента
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Митинг в Тбилиси: тысячи людей окружили здание парламента

Митингующие требуют отставки председателя ЦИК Грузии Тамары Жвании

сегодня, 18:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Тбилиси у здания парламента проходит массовая акция протеста с участием оппозиционных партий. Люди требуют проведения новых выборов. По данным "Эхо Кавказа", на митинге находятся несколько тысяч человек.

Митинг в Тбилиси: тысячи людей окружили здание парламента

Фото: @LRZina

Митингующие требуют отставки председателя ЦИК Грузии Тамары Жвании и освобождения политических узников. Этот митинг — четвертая акция протеста после проведения выборов в конце октября. Отмечено, что в организации митинга приняли участие большинство оппозиционных партий.

Напомним, 8 ноября "Комментарии" сообщали, что Грузинская полиция обстреляла из водометов сотни демонстрантов, собравшихся в воскресенье у Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Люди призывали оппозицию к проведению повторных выборов из-за фальсификаций. Согласно официальным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,23% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия, ЕНД, получила 27,18%. Оппозиция обвиняет правящую партию и ее сторонников в подкупе голосов, угрозах в адрес избирателей и наблюдателей, а также в нарушениях в процессе подсчета голосов. Лидеры "Грузинской мечты" отвергли обвинения.






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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/30950048.html
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