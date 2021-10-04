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На Ближнем Востоке от циклона погибло несколько человек: что известно о стихийном бедствии

В Омане объявили выходной в понедельник из-за циклона

сегодня, 09:45
Автор:

Козлова Альбіна

На Ближнем Востоке от циклона погибло несколько человек: что известно о стихийном бедствии

Известно про несколько погибших от стихии, фото Reuters

На страны Ближнего Востока, в воскресенье, обрушился тропический циклон. В результате произошли оползни и наводнения. От стихии погибли по меньшей мере 9 человек. Об этом сообщает УНИАН.

В двух странах Омане и Иране по побережьям пронесся циклон под названием "Шахин". Сообщается, что в Омане погибли два человека из-за оползня грунта.

Также в волнах наводнения утонул малолетний ребенок. Тело ребенка нашли оперативные службы. Еще одного человека объявлено пропавшим без вести. В эпицентре циклона ветры дуют со скоростью до 150 км / ч. В двух провинциях идут ливни, из-за шквального ветра отменены перелеты, повреждены эллектроопоры, эвакуировано население из прибрежных районов. Синоптики прогнозируют значительное повышение уровня воды и сильные наводнения в пострадавших районах.

В стране объявили двухдневный выходной из-за непогоды и отменили занятия в школах. В провинциях, куда может продвинуться циклон, отключили свет во избежание аварий. Эвакуированы более 2 тысяч человек во временные убежища. В столицу закрыт въезд, пропускают только экстренные перевозки.

В Иране во время шторма, вызванного циклоном, в море погибло шесть человек. Трагедия случилась в порту Чабахар, что находится на юго-востоке провинции Систан-Белуджен. В стране повреждены линии электропередач и дороги.

Как сообщал портал "Комментарии", новый шторм с Атлантики может достичь берегов Северной Америки. Тропический шторм Виктор имеет скорость ветров не более 63 километров в час. Шторм продвигается по океану со скоростью 21 км / ч. Синоптики не исключают возможности того, что шторм перерастет в ураган.


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Источник: https://www.unian.ua/pogoda/news/potuzhniy-ciklon-nakriv-oman-bagato-zagiblih-fotoreportazh-sinoptik-11565622.html
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