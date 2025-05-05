На Ближнем Востоке снова начинается война: Израиль сделал заявление о новом наступлении

Израиль готовится к новому наступлению на сектор Газа, при этом основной целью остается полное уничтожение группировки ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху (фото из открытых источников)

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передают "Комментарии" со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.

Как отметил израильский премьер, в настоящее время страна стоит "на пороге масштабного наступления на сектор Газа".

"Это рекомендация Генерального штаба. Их рекомендация — не моя... Я рекомендую то же самое. Но они пришли к этому независимо и сказали об этом", — добавил он.

Нетаньяху сообщил, что накануне прошло заседание военного кабинета, в ходе которого было принято решение активизировать действия в Газе.

"Это была рекомендация начальника генштаба — двигаться, как он выразился, к поражению ХАМАСа. Он считает, что это также поможет нам спасти заложников на этом пути. Я согласен с ним. Мы не оставим этих усилий, и мы не отступим ни перед одним из них. Именно этого мы и добиваемся", — подчеркнул премьер.

По его словам, планируемая операция будет интенсивной, однако ее детали Нетаньяху не разглашает.

Он также отметил, что подразделения ЦАХАЛ будут оставаться на территориях, захваченных в рамках новой фазы операции в Газе, до момента достижения всех целей войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, к какому шагу готовится Израиль. Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы. США не поддерживают этот шаг и призывают прилагать все усилия для успешного финала переговоров.

Израиль рассматривает возможность нанести ограниченный военный удар по ядерной инфраструктуре Ирана уже в ближайшие месяцы, даже без прямой поддержки США. Несмотря на то, что президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме дал понять премьеру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон сейчас хочет сосредоточиться на дипломатии, Израиль готовит несколько сценариев военных операций – от авиаударов до точечных действий спецназа. Ссылаясь на свои источники, Reuters такие удары могли бы временно замедлить ядерную программу Ирана.

