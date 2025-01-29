На покупку презервативов для Газы должны были уйти 50 миллионов долларов, но движение средств приостановлено

Администрация Трампа заблокировала 50 миллионов долларов, якобы выделенных правительством Байдена на закупку презервативов для сектора Газа. Бывшие чиновники отрицают эти обвинения.

Сектор Газа, 10 ноября 2023 года

Правительство США под руководством Дональда Трампа объявило во вторник, что блокирует 50 миллионов долларов, предназначенных для закупки презервативов в Секторе Газа, сумму, утвержденную администрацией Байдена. Об этом пишет The Times of Israel.

Белый дом утверждает, что предыдущая администрация выделила 50 миллионов долларов на программу распространения презервативов в секторе Газа.

В Администрации президента США Дональда Трампа говорят, что приостановили выплату соответствующих государственных денег.

Эти расходы были обнаружены в первую неделю Трампа, в том числе новым Департаментом эффективности правительства, возглавляемым технологическим миллиардером Илоном Маском. Впрочем, доказательств в подтверждение заявления пока нет.

Эндрю Миллер, работавший заместителем помощника госсекретаря по палестино-израильским вопросам при бывшем президенте США Джо Байдене, называет это заявление "удивительным".

"Вполне возможно, что 50 миллионов долларов отложены на сексуальное здоровье или что-то подобное, включающее в себя гинекологию и многие другие услуги, но точно не только презервативы", — сказал Миллер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп издал приказ о запрете смены пола детей в США. Распоряжение называется "Защита детей от химического и хирургического увечья". Об этом говорится в приказе, размещенном на сайте Белого дома.

Отмечается, что тенденция изменения пола для детей до 19 лет опасна и ей нужно положить конец.

"Вскоре бесчисленное количество детей сожалеют о том, что их покалечили, и начинают осознавать ужасную трагедию того, что они никогда не смогут зачать собственных детей или выкормить своих детей с помощью грудного вскармливания. Кроме того, счета за медицинское обслуживание этих уязвимых молодых людей могут расти на протяжении всей их жизни, поскольку они часто попадают в ловушку пожизненных медицинских осложнений, проигрышной войны с собственным телом и, к сожалению, стерилизации", – говорится в распоряжении.