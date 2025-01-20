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На свободу выйдут сотни особо опасных террористов: о чем идет речь

В рамках подписания мирного соглашения Израиль освободит сотни опасных террористов, осужденных на несколько пожизненных сроков

сегодня, 13:14
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Ткачик Олеся

Если будет реализован второй этап соглашения между Израилем и ХАМАСом, то на свободу могут выйти сотни террористов, в том числе те, кого израильские власти приговорили к нескольким пожизненным заключениям. Это станет серьезным испытанием для израильского общества, отметил в эфире Freedom военный обозреватель Давид Шарп.

На свободу выйдут сотни особо опасных террористов: о чем идет речь

Тюрьма

По его словам, Израиль должен освободить около 2 тысяч заключенных, однако окончательное количество будет зависеть от того, сколько израильских заложников еще живо. В то же время, отмечает Шарп, главную роль играет не количество, а уровень опасности уволенных лиц. Среди них 200 считаются особо опасными террористами.

То есть, говорит военный обозреватель, речь идет о людях, отбывающих пожизненные заключения, а многие из них – по несколько пожизненных сроков. Это означает, что они несут ответственность за многие жизни. Шарп подчеркнул, если соглашение будет реализовано, на свободу могут выйти такие лица, освобождение которых абсолютно неприемлемо для любого израильтянина. Среди них – тот, кто имеет 67 пожизненных сроков, а также те, кого израильские спецслужбы задерживали годами, рискуя жизнью, добавил эксперт.

Шарп отмечает, что увольнение этих лиц несет многочисленные риски.

Когда выходят на свободу террористы, осужденные на серьезные сроки, это дискредитирует усилия сил безопасности в течение многих лет, дискредитирует в определенной степени юридическую систему, суд и приговоры. И дальше только вопрос, когда кто-то захватит заложников и окажется на свободе через пять или через 25 лет. И, конечно же, это создает очень серьезную угрозу еще и потому, что опыт израильских соглашений с террористами показывает, начиная с 1980 года, что многие из выходивших на свободу не просто возвращались к террористической деятельности, а становились по этому делу особенно "одаренными" и особенно "успешными", — подчеркнул эксперт.

Шарп выразил надежду на нынешнее освобождение террористов, что будет принято решение об их систематическом уничтожении, где только можно, как только кто-то из них попытается взяться за старое.

Кроме того, эксперт предположил, что освобождение террористов станет тяжелым ударом для общества, однако это цена возвращения домой израильских заложников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину ждет очень тяжелый мир, учитывая соглашение между Израилем и Хамасом.




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Источник: https://uatv.ua/uk/shho-bilshe-zhyvyh-zaruchnykiv-to-bilshe-terorystiv-zvilnyt-izrayil-iz-v-yaznyts-poyasnennya-vijskovogo-oglyadacha/
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