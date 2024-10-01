Нападение Израиля на Ливан: появилась первая реакция США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом растущее напряжение на Ближнем Востоке. По его словам, США поддерживает Израиль в его действиях, направленных на предотвращение атак со стороны Хезболлы на территории Ливана.



Министр обороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников

По словам Остина, обе стороны согласились на необходимость уничтожить инфраструктуру на границе между Ливаном и Израилем, которая может использоваться для атак Хезболлы. Министр обороны США сказал, что эти меры направлены на избежание сценария, подобного терактам ХАМАС против Израиля.

"Я четко дал понять, что США поддерживают право Израиля защищаться. Мы согласились с необходимостью демонтажа атакующей инфраструктуры вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская Хезболла не сможет совершить нападения на северные сообщества Израиля, как это было 7 октября", — пишет Остин в X.

Также Остин подчеркнул, что нужно дипломатическое решение для того, чтобы мирные жители могли безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы. В то же время, он предупредил Иран о "серьезных последствиях" возможного нападения на Израиль.

В ночь на 1 октября вооруженные силы Израиля объявили о начале "ограниченных и целенаправленных" наземных операций против объектов террористической Хезболлы на юге Ливана.

Пентагон также объявил об отправке "нескольких тысяч" дополнительных войск на Ближний Восток. Это должно усилить безопасность и гарантировать, что Израиль будет готов защищаться в случае необходимости. Дополнительные силы США доведут общую численность войск в регионе до 43 тысяч человек. Это включает в себя эскадрильи истребителей F-15E, F-16 и F-22 и штурмовиков А-10, а также персонал, необходимый для их поддержки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль заявил об удачной операции по ликвидации руководителей Хезболлы.



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