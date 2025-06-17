Нетаньяху назвал вариант окончания войны с Ираном: кого может убить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи может быть одним из вариантов окончания войны против Ирана. По его словам, Израиль сделает все, что нужно против агрессии "сил зла".

Израиль рассматривает убийство аятоллы Хаменеи. Фото из открытых источников

Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News отреагировал на сообщение СМИ, что президент США Дональд Трамп якобы запретил убивать лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

"Это не приведет к эскалации конфликта, это, напротив, приведет к его завершению",- сказал Нетаньяху.

Ведущий уточнил у премьер-министра Израиля, станет ли убийство аятоллы главной целью армии. Нетаньяху ответил, что его страна "делает то, что нужно", ведь Иран несет "угрозу для всего мира" через поддержку террористических группировок и стремление к созданию ядерного оружия.

"Иран хочет вечной войны и ставит нас на грань ядерного конфликта. На самом деле Израиль пытается предотвратить это, положить конец этой агрессии, и мы можем сделать это лишь противостоящим силам зла", — добавил Нетаньяху.

На заявления, что Иран сигнализировал о готовности к принятию ядерного соглашения, Нетаньяху заметил, что Тегеран "водит за нос" такими заявлениями, а сам наращивает огневую мощь.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль приступил к масштабной военной операции против Ирана. Причиной назвали достижение Тегераном критического уровня в создании ядерного оружия. Удары были нанесены на военные и ядерные объекты, погибли более десятка иранских военных высокопоставленных должностных лиц и ученых-ядерщиков. В ответ Тегеран атаковал Израиль ракетами и дронами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль призвал США вступить в войну против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая объяснила, чем Украине полезна ликвидация верховного лидера Ирана.