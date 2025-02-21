Нетаньяху пригрозил местью ХАМАСу из-за нарушения сделки: вернули тело неизвестного человека

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Slava Kot
Премьер-министр Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что ХАМАС нарушил мирное соглашение, ведь передал под видом погибшей израильтянки тело неизвестного человека из Газы.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников
Беньямином Нетаньяху в специальном обращении рассказал, что Национальный центр судебной медицины закончил опознание тел заложников. По его словам, удалось идентифицировать 4-летнего Ариэля и 10-месячного Кфира Бибаса, которых террористы убили в плену. Однако вместо их матери Шири передали тело неизвестного человека.
Премьер-министр Израиля считает, что таким образом ХАМАС нарушил соглашение о временном перемирии и пригрозил террористам из Палестины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему США всегда поддерживают Израиль и не всегда Украину. Все потому, что Израиль имеет значительную поддержку в американском обществе и политике.
Также "Комментарии" писали о заявлении президента США Дональда Трампа о плане контроля над Газой и переселении палестинцев. Американский лидер отметил, что не отказывается от своих слов, однако не торопится к реализации замысла.
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