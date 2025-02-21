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Нетаньяху пригрозил местью ХАМАСу из-за нарушения сделки: вернули тело неизвестного человека

Под видом погибшей заложницы ХАМАС передал Израилю тело неизвестного человека.

сегодня, 11:47
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Slava Kot

Премьер-министр Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что ХАМАС нарушил мирное соглашение, ведь передал под видом погибшей израильтянки тело неизвестного человека из Газы.

Нетаньяху пригрозил местью ХАМАСу из-за нарушения сделки: вернули тело неизвестного человека

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Беньямином Нетаньяху в специальном обращении рассказал, что Национальный центр судебной медицины закончил опознание тел заложников. По его словам, удалось идентифицировать 4-летнего Ариэля и 10-месячного Кфира Бибаса, которых террористы убили в плену. Однако вместо их матери Шири передали тело неизвестного человека.

"Все трое были жестоко убиты в плену ХАМАСа в первые недели войны. Жестокость чудовищ из ХАМАСа не знает границ. В неописуемом цинизме они даже не вернули Шири вместе со своими малышами. Зато они положили в гроб тело неизвестной жительницы Газы", — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля считает, что таким образом ХАМАС нарушил соглашение о временном перемирии и пригрозил террористам из Палестины.

"Мы будем действовать решительно, чтобы вернуть Шири домой вместе со всеми нашими заложниками – и живыми, и погибшими. Мы гарантируем, что ХАМАС заплатит полную цену за это жестокое и подлое нарушение сделки. Пусть отомстит Всевышний за их кровь. И мы тоже отомстим", — добавил Нетаньяху.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему США всегда поддерживают Израиль и не всегда Украину. Все потому, что Израиль имеет значительную поддержку в американском обществе и политике.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента США Дональда Трампа о плане контроля над Газой и переселении палестинцев. Американский лидер отметил, что не отказывается от своих слов, однако не торопится к реализации замысла.



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Источник: https://t.me/netaniahurus/1716
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