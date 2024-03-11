Нетаньяху рассказал, когда закончится война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что война между Израилем и боевиками ХАМАС может продолжаться еще "не более двух месяцев". Также Нетаньяху назвал потери со стороны ХАМАС и гражданского населения в Палестине.



Израильские солдаты. Фото из открытых источников

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в последней фазе завершения войны на Ближнем Востоке.

"Мы уничтожили три четверти боевых батальонов ХАМАС. И мы близки к завершению последней части в войне", — сказал премьер-министр Израиля и добавил, что эта фаза "не займет более двух месяцев".

Также Нетаньяху оценил количество убитых. По его словам, израильская армия уничтожила около 13 тыс. боевиков ХАМАС. Уровень среди гражданского населения премьер-министр оценивает около 1-1,5 человека на каждого палестинского боевика. Таким образом, по подсчетам Нетаньяху, в войне с палестинской стороны погибли по меньшей мере 26 тыс. человек.

В выступлении Нетаньяху также отреагировал на идею прекратить боевые действия, пока продолжается священный для мусульман месяц Рамадан. По словам израильского лидера, он не видит шагов со стороны ХАМАС по освобождению заложников, поэтому "без освобождения не будет паузы в боях".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии сделал неоднозначное заявление о войне на Ближнем Востоке и получил резкий ответ. Лула да Силва обвинил Израиль в геноциде и сравнил военные действия в Секторе Газа с Холокостом нацистов.

Также "Комментарии" писали, что после выявления сотрудничества некоторых рабочих ООН с боевиками ХАМАС Израиль обратился с просьбой об отставке генсека ООН Антониу Гутерреша.